Børsfall i Tokyo og Shanghai

I Japan faller Nikkei 225 tilbake 0,20 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,09 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,49 prosent, og CSI 300 faller 0,59 prosent. Hang Seng i Hong Kong senkes 1,11 prosent.

I Sør-Korea klatrer derimot Kospi 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er ned 1,20 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,34 prosent.

Rentemøte

Bank of Japan (BOJ) avholdt fredag morgen rentemøte hvor de å holde styringsrenten uendret på minus 0,1 prosent.

Den japanske sentralbanken kommer også til å fortsette med kjøp av statsobligasjoner for å holde renten på tiåringen nær 0 prosent, i tillegg til at de annonserte en seks måneders forlengelse av sitt spesielle program som tar sikte på å lette presset på bedriftenes finansiering under coronapandemien.