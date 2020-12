Nye rekorder på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 12.804,53 poeng mens Dow Jones står i 30.327,79 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 3.726,01 poeng.

Det er ny rekordnotering for alle indeksene.

«Optimistiske investorer sendte både Dow Jones-indeksen, S&P 500 og Nasdaq-indeksen i ny all-time high torsdag. Forhandlingene om en ny stimulansepakke på 900 milliarder dollar skal nå være inne i sluttfasen, dermed blir denne etter all sannsynlighet klar innen få dager», skriver Roger Berntsen i fredagens rapport fra Nordnet.

Modernas Covid-19 vaksine ble godkjent av amerikanske helsemyndigheter torsdag, og skal rulles ut i stor skala, noe som som forhåpentligvis vil roe markedet.

I tredje kvartal 2020 hadde USA en negativ driftsbalanse på 178,5 milliarder dollar. Ifølge TDN Direkt var det ventet en driftsbalanse på minus 189 milliarder dollar.