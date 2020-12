Oslo Børs til ny toppnotering på bred oppgang og rally i ny sjømataktør

Oslo Børs steg markant utover dagen og var innom ny rekordnotering intradag på 951,45 poeng. Forrige rekord intradag var 20. januar i år da børsen stod i 949,01 poeng.

Fredag endte hovedindeksen i 950,50 poeng, opp 0,88 prosent, og det ble omsatt aksjer for 8,5 milliarder kroner. Det er ny toppnotering også for sluttkursen.

Oljeprisen

Brent-oljen snudde markant opp like før børsen stengte og stod opp 1,2 prosent til 52,08 dollar fatet, mens WTI-oljen klatret 1,3 prosent til 49 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 51,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Det er lite tegn på fremgang i forhandlingene om en ny økonomisk støttepakke i USA, som opprinnelig hadde tenkt frist torsdag. Det amerikanske føderale budsjettet utløper fredag.

Strengere reiserestriksjoner, blant annet i Japan, tynger ifølge nyhetsbyrået oljeprisene, og legger ytterligere press på Opec+. De planlegger fra januar å øke produksjonen til 500.000 fat pr. dag.

«Selv om OPEC+ har vist at de er klare og villige til å tilpasse seg markedet, som kan beskytte oljeprisen i et langsiktig perspektiv, ser det ut til at kortsiktige utfordringer veier tungt på nedgangen vi ser», skriver Craig Erlam, analytiker i OANDA.

Equinor falt og endte ned 0,1 prosent til 146 kroner, mens Aker BP falt 0,5 prosent til 215,80 kroner.

Opptur

Den relativt nye sjømataksjen Norcod endte opp 19 prosent til 94,49 kroner fredag. Torsdag meldte selskapet at det har gjennomført første slakt, og aksjen skjøt opp på børs. Fredag fortsatte oppturen etter primærinnsider lastet opp torsdag etter stengetid.

Øystein Stray Spetalens nye grønne satsing Saga Pure har virkelig fått fart på seg den siste tiden. Siste tre måneder er aksjen opp hele 255 prosent, og fredag la den på seg ytterligere 27,9 prosent til 3,30 kroner.

En annen rakettaksje er Havyard Group som den siste tiden har meldt om hydrogensatsing. Aksjen har steget hele 533 prosent siden midten av september. Oljeserviceselskapet steg 34,3 prosent på børs til 14,50 kroner fredag.

Photocure klatret fredag 9,5 prosent til 96,70 kroner. DNB Markets meldte i morges at de har tatt opp dekningen av biotekselskapet, og spår nå kraftig vekst og høye marginer.

Også Quantafuel ble styrket, og endte opp 19,8 prosent til 63 kroner. Selskapet melder at de nå har oppnådd en kapasitet på 90 prosent under testing av første linje i Skive.

Vow har fredag inngått en strategisk avtale med en verdensledende aktør innen metallurgisk industri for bygging av en biogassfabrikk. Aksjen steg 17,1 prosent til 36,65 kroner.

I rødt

Norwegian falt tungt etter aksjespleis, hvor hundre aksjer gir én ny. Aksjen endte ned 26,8 prosent til 46,49 kroner,.

Dagens børsdebutant Cyviz CYVIZ falt også, og endte ned 14,5 prosent til 29,50 kroner første handelsdag.

Aker Solutions endte ned 3 prosent til 16,90 kroner etter en meget sterk periode siden starten av november.