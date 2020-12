Coronamutasjon sender børs og oljepris rett ned

Oslo Børs falt i åpningen og har fortsatt fallet utover dagen mandag. Både børs og oljepris stuper etter det er funnet en ny type coronavirus i Storbritannia som skal spre seg mye raskere enn den normale varianten.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 924,58 poeng, ned 2,7 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,7 milliarder kroner.

Styrkes

Børsnykommer Norcod stiger nok en gang på børs etter selskapet i forrige uke meldte om første slakt. Tirsdag i forrige uke ble aksjen handlet til kurs 69 kroner. I dag stiger aksjen ytterligere 26,9 prosent til 119,80 kroner. Det tilsvarer en økning på over 70 prosent siste uke.

Kahoot klatrer også og er opp 4 prosent til 86,10 kroner etter Softbank tok et nytt jafs av Kahoot i morges. Northzone kvittet seg med Kahoot-aksjer for 948 millioner kroner.

Kriserammede Norwegian startet dagens i rødt, men er nå opp 2 prosent til 47,51 kroner, til tross for fallet i oljepris og ny type coronavirus.

Aker Carbon Capture opp 9,1 prosent til 15,82 kroner. Selskapet børsmeldte etter stengetid fredag at det skal samarbeide med en global hydrogenaktør.

SoftOx SolutionsSOFTX melder at NorgesGruppen skal selge SoftOx' alkoholfrie hånddesinfeksjon. Aksjen stiger 10,8 prosent til 72 kroner etter nyheten.

I rødt

Quantafuel startet dagen opp, men har nå snudd ned 6,4 prosent til 59,20 kroner. Aksjen endte fredag opp hele 19,8 prosent, etter at selskapet meldte at de nå har oppnådd en kapasitet på 90 prosent under testing av første linje i Skive.

Øverst på taperlisten finner vi Storm Real Estate som faller 20,9 prosent til 12,50 kroner. Selskapet børsmeldte 14. desember at det har hentet 300 millioner kroner i en emisjon. Nettoprovenyet vil brukes til vekst etter sammenslåingen med KMC Properties.

Mange av de mest omsatte aksjene svekkes. Mowi er ned 1,8 prosent til 179,35 kroner. Selskapet meldte i morges at de har inngått en avtale om salg av sin 50 prosent eierandel i DESS Aquaculture Shipping.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 5,7 prosent til 49,34 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 5,4 prosent til 46,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 52,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Flere analytikere peker ifølge TDN Direkt på en ny coronavirusmutasjon som har oppstått i Storbritannia som årsak til at oljeprisene faller tilbake..

– Den nye coronamutasjonen bekymrer markedet, siden det pekes på at den er mer smittsom og kan lede til nye reiserestriksjoner, som igjen senker oljeetterspørselen, sier analytiker Pan Jingyi i IG, ifølge nyhetsbyrået.

Flere europeiske land har annonsert innreiserestriksjoner mot Storbritannia, hvor blant annet Norge vil ta stilling til ytterligere restriksjoner i formiddag.

Equinor faller 4,4 prosent til 139,55 kroner, mens Aker BP AKERBP er ned 5,9 prosent til 203,10 kroner.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.