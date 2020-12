Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 12.635,66 poeng mens Dow Jones står i 29.887,44 poeng etter en nedgang på 1,0 prosent. S&P 500 faller 1,1 prosent til 3.667,54 poeng.

Vix-indeksen, også kjent som fryktindeksen, stiger i dag hele 32 prosent til 28,47 poeng.

Høyt oppe på taperlisten finner vi Royal Caribbean Cruises og Tesla som faller henholdsvis 4,5 prosent og 5,3 prosent.

En mutasjon i coronaviruset har sørget for solide børsfall flere steder i verden.

– Den nye mutasjonen av viruset har i betydelig grad økt risikoen for ytterligere forsinkelser i recoverystorien, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Søndag ble det klart at den amerikanske økonomien får nesten 900 milliarder dollar i krisehjelp, etter at forhandlerne i Kongressen omsider kom til enighet.

«Stimulansepakken, som burde vært klar for lenge siden, kan tenkes å være priset inn i markedet allerede. Med andre ord er det ikke sikkert aksjemarkedene vil få ekstra drahjelp fra denne de neste dagene», skriver analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks endte på 0,27 poeng i november, ned fra reviderte 1,01 i oktober. En indeks på null poeng indikerer at den nasjonale økonomien vokser i takt med historisk trend, og positive verdier indikerer vekst over historisk snitt.