Blandet på Wall Street etter økt virusfrykt

Mandag endte med blandet utvikling på New York-børsen.

Den brede S&P-500 falt 0,39 prosent til 3.694,95.

Dow Jones stengte opp 0,12 prosent til 30.215,99.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,10 prosent til 12.742,52.

Det ble en god handelsdag for bankaksjene, etter at den amerikanske sentralbanken (Fed) gjorde det kjent at selskaper får gjenoppta tilbakekjøp av aksjer etter nyttår. Goldman Sachs steg 6,13 prosent, mens Morgan Stanley klatret 5,69 prosent. Citi og Bank og America stengte opp henholdsvis 3,67 og 3,73 prosent.

Redningspakke godkjent

Utviklingen kommer etter at forhandlerne i Kongressen søndag omsider kom til enighet om en ny krisepakke på 900 milliarder dollar.

Krisepakken inneholder midler for å dekke kostnader til vaksinedistribusjon. De fleste amerikanere får en sjekk på 600 dollar. Arbeidsløse får 300 dollar ekstra i uka i 10 uker. Næringslivet skal på sin side få krisehjelp til en verdi av 300 milliarder dollar.

25 milliarder dollar skal gå til å hjelpe folk med husleia, 15 milliarder til teatre og andre scener, 82 milliarder til skoler og universiteter og 10 milliarder til barneomsorg.

– Avtalen på 900 milliarder dollar oppfyller forventningene våre, sa analytikere i Morgan Stanley, ifølge Financial Times.

Økt virusfrykt

– Den nye virusbekymringen overskygget positive nyheter om at lovgivere i USA endelig har nådd en avtale, etter flere måneder med krangling, kommenterte Mark Haefele, investeringssjef i UBS Wealth Management.

Etter at en ny variant av coronavirus ble oppdaget i Storbritannia og en bølge av lockdowns og reisebegrensninger fulgte etter, har aksjemarkedene blitt påvirket.

– Finanspolitisk stimulans forsvinner som en katalysator, og Covid-trender dikterer retningen av markedene, sa Emily Roland, investeringsstrateg i John Hancock Investment Management.

– Risikable eiendeler viser nå tegn på sårbarhet.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har mer enn 77,1 millioner mennesker blitt smittet av coronaviruset, og mer enn 1,6 millioner har mistet livet.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg hele 15,8 prosent til 24,98 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.881,30 dollar, ned 0,40 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 3,0 prosent til 50,74 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 2,61 prosent til 47,74 dollar pr fat.

Tiåringen falt 1,0 basispunkter til 0,938 prosent.