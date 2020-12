Børsnykommer fyker rett opp – Fredriksen-aksje stiger markant

(Saken oppdateres)

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter 32 minutters handel står hovedindeksen i 936,61, opp 0,90 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 560 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 2,26 prosent til 49,65 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,43 prosent til 46,68 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Nyheten om en ny variant av coronaviruset i Storbritannia tynger stemningen. Den har ført til strengere nedstengninger i landet, samt flere innreiserestriksjoner for reisende fra Storbritannia til europeiske land, deriblant Norge.

– Marerittscenariet før jul har startet, med en kombinasjon av «mutantviruset» og brexit-angst, sier sjefmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi, ifølge TDN Direkt.

Han peker samtidig på at markedet har vært overkjøpt, og mener at en «sell-off» var uunngåelig. Innes legger også til at nedsiderisikoen nå er større i påvente av bedre kunnskap rundt hvordan myndighetene vil agere i 2021.

Equinor er ned 0,32 prosent til 139,35 kroner, mens Aker BP AKERBP svekkes 0,19 prosent til 204,80 kroner.

Opptur

Avance Gas er dagens foreløpig mest omsatte aksje, og stiger 6,54 prosent til 40,70 kroner.

Det ble i morges meldt at SEB har redusert sin eierandel i selskapet fra ca. 6 prosent til 0,02 prosent, mens BW LPG har kjøpt 5,9 millioner Avance-aksjer, og sitter dermed på en eierandel på 9,1 prosent. BW LPG-aksjen er opp 0,78 prosent til 58,45 kroner.

Dagens hittil største vinner er Huddlestock Fintech , som styrkes 21,63 prosent til 2,98 kroner. Det er imidlertid hittil bare omsatt Huddlestock-aksjer for rundt 180.000 kroner.

Børsnykommeren kunne i dag meldte at deres datterselskap, Huddlestock Systems, har inngått et partnerskap med Baader Bank for gjennomføring av aksjehandler til en lav kostnad.

Kalera styrkes 7,21 prosent til 30,02 kroner ettermelding om at de nå utvider produksjonen til Hawaii.

Ultimovas har meldt om oppstart av ny fase 2-studie, og stiger 10,66 prosent til 87,20 kroner.

I rødt

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure faller 0,63 prosent til 3,14 kroner etter å mandag ha hentet 87 millioner kroner.

Emisjonen ble betydelig overtegnet, og det endte opp med å bli utstedt 30 millioner nye aksjer, i stedet for 25 millioner som først planlagt. Emisjonskursen var på 2,90 kroner.

Ellers er det, med unntak av oljekjempene, lite rødt å spore blant de mest omsatte aksjene.

Dagens foreløpig største taper er Storm Real Estate , som er ned 7,35 prosent til 12,60 kroner.