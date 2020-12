Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 12.779,53 poeng mens Dow Jones står i 30.159,82 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 3.691,83 poeng.

På vinnerlisten finner vi Apple og Moderna med kursoppganger på henholdsvis 2,3 prosent og 1,4 prosent. Verre går det med Nikola og Tesla som faller henholdsvis 2,0 prosent og 0,6 prosent.

«Det er ikke umiddelbart klart hva den nye corona-mutasjonen og nedstengningen i deler av England og har å si for de økonomiske utsiktene globalt fremover. Helt klart er det urovekkende at den nye varianten av Covid-19 er vesentlig mer smittsom, men vi har ikke fått nyheter om at vaksinene er mindre effektive mot den – uttalelsene har heller vært det motsatte», skriver Kelly K. Chen i en oppdatering fra DNB Markets.

DNB Markets er fornøyd med den nye finanspolitiske pakken i USA. Ifølge The Committee for a Responsible Federal Budget vil om lag 385 milliarder av den totale pakken på 900 milliarder dollar gå til små bedrifter.