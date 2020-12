I en oppdatering fra DNB Markets tirsdag, ytret Kelly K. Chen usikkerhet rundt den nye mutasjonen av coronaviruset.

«Det er ikke umiddelbart klart hva den nye corona-mutasjonen og nedstengningen i deler av England og har å si for de økonomiske utsiktene globalt fremover. Helt klart er det urovekkende at den nye varianten av coronaviruset er vesentlig mer smittsom, men vi har ikke fått nyheter om at vaksinene er mindre effektive mot den – uttalelsene har heller vært det motsatte», skrev Chen i en oppdatering fra DNB Markets.

DNB Markets er fornøyd med den nye finanspolitiske pakken i USA. Ifølge The Committee for a Responsible Federal Budget vil om lag 385 milliarder av den totale pakken på 900 milliarder dollar gå til små bedrifter.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,67 prosent til 30.015,5og er med det opp 5,2 prosent i år.

Syv av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Apple var dagens vinner med en oppgang på 2,9 prosent. Utviklingen kom etter at det ble kjent at teknologigiganten vil satse på selvkjørende biler. Det har vært mye usikkerhet rundt prosjektet med navnet «Project Titan». Nå er likevel målet å være klar med en personbil i 2024.

Kjente selskaper som Walt Disney og Nike falt henholdsvis 0,2 og 1,0 prosent.

Walgreens Boots Alliance endte som dagens taper etter en nedgang på 3,4 prosent.

Spår comeback etter 10 år

S&P 500 endte ned 0,21 prosent til 3.687,3. Det vil si at indeksen er opp 14,1 prosent hittil i år.

Paycom Software var dagens vinner etter at den la på seg 4,3 prosent.

Det var ikke vind i seilene for cruiseselskapene tirsdag. Sjef for kapitalforvaltning hos SpringOwl, Jason Ader, forklarte at man ikke vil se cruisetrafikk som ligner nivåer før pandemien før i 2030.

«Det er ikke sikkert at vaksinen er en kur for cruisebransjen som for flyselskaper eller hoteller, der utsiktene er litt bedre. Folk oppfatter cruiseskip som mer smittsomt, og det er en dårlig oppfatning», forklarer Ader ifølge Yahoo Finance.

Carnival-aksjen og Royal Caribbean-aksjen falt henholdsvis 6,0 og 2,9 prosent.

På toppen av taperlisten var Maraton Oil etter et fall på 3,6 prosent.

Ripe i lakken

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,51 prosent til 12.807,9. Indeksen har dermed steget 42,7 prosent siden nyttår.

Facebook falt 2,1 prosent, mens Apple stengte opp 2,9 prosent og Amazon var uforandret.

Netflix var ned 0,3 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,8 prosent.

Mens Apple-aksjen reagerte positivt på kunngjøringen om bilsatsing, sendte det Tesla-aksjen ned 1,5 prosent. Tidligere på dagen var aksjen ned over 4 prosent.

Dagens vinner ble Ocugen etter en oppgang på 173,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Soligenix, som stupte 49,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 3,7 prosent til 24,2.

Gullprisen var ned 1,0 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.864,8 dollar.

Nordsjøoljen var ned 1,5 prosent etter frykt for virusmutasjon.

3-måneders renten var uforandret på 0,089 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,4 basispunkter til 0,121 prosent.

10-års renten falt 1,7 basispunkter til 0,920 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,3 basispunkter til 1,653 prosent.