Bred børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,30 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,02 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,98 prosent, og CSI 300 er opp 1,15 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,63 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen frem 0,96 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,66 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,15 prosent.

Trump-trøbbel

Natt til mandag ble en ny støttepakke på 900 milliarder dollar godkjent av Kongressen, noe som fikk markedet til å puste lettet ut. Det kan likevel se ut til å bli trøblete etter at president Donald Trump rykket ut natt til onsdag norsk tid og mente at pakken er «en skam».

Trump vil ikke godkjenne pakken Kongressen har vedtatt og ber de øke sjekken hver amerikaner får til 2.000 dollar og kutte støtten til verdenssamfunnet.

Den siste utviklingen i pakke-dramaet kan dermed føre til at utstedelsen av støtten vil ta lengre tid for amerikanere som sliter under pandemien.