Nel-partner straffes etter avsluttet samarbeid

Ett minutt etter at handelen tok til på Wall Street har Dow Jones-indeksen lagt på seg 0,43 prosent, mens S&P 500-indeksen er opp 0,35 prosent og den teknologitunge Nadaq-indeksen stiger 0,14 prosent,

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 803.000 personer i forrige uke, bedre enn forventingen på 888.000 førstegangssøkende, ifølge CBC.

En forverret smittesituasjon i USA har økt antallet jobless claims den siste tiden. Tidligere denne uken ble imidlertid kongressen enige om en støttepakke på 900 milliarder dollar som er ventet å forbedre situasjonen for næringslivet.

Støttepakken innebærer at de fleste amerikanere får en sjekk på 600 dollar. Arbeidsløse får 300 dollar ekstra i uka i 10 uker. Næringslivet skal på sin side få krisehjelp til en verdi av 300 milliarder dollar.

Avslutter samarbeid med Nikola

Nikola-aksjen faller 10,4 prosent etter at Republic Services har avsluttet samarbeidet som gikk ut på å utvikle en Refuse-lastebil drevet på batterier.

Etter en betydelig gjennomgang bestemte begge selskapene at kombinasjonen av de forskjellige nye teknologiene og designkonseptene ville gi lenger enn forventet utviklingstid og uventede kostnader.

Nasdaq-indeksen nærmer seg dobling siden bunnen

De tre indeksene i New York har hentet seg kraftig inn etter kollapsen i mars. Best har det gått med Nasdaq-indeksen som er opp 43,0 prosent hittil i år, tilsvarende et hopp på 86,9 prosent fra bunnen i mars. Nancy Davis, grunnlegger av Quadratic Capital, er likevel optimistisk for fremtiden, men tror innhentingen allerede er priset inn.

– Jeg tror markedene priser inn en innhenting. Folk er ganske optimistiske i finansmarkedene. Vi vil se vaksinen gi immunitet og vi vil kunne forlate huset som normalt på et tidspunkt, sier Davis i et intervju med Bloomberg.