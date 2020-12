Ny rekordnotering på Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,6 prosent og sluttet på 953,65 poeng. Det er den høyeste sluttnoteringen noensinne. Den nye intradagrekorden er på 953,68 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,1 milliarder kroner.

Geir Linløkken i Investtech tror ikke vi får et nyttårsrally på Oslo Børs.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 50,70 dollar, opp 1,8 prosent. Equinor la på seg 1,6 prosent og sluttet på 142,80 kroner mens Aker BP klatret 3,0 prosent til 213,30 kroner.

Zenith Energy skal ha mottatt en bekreftelse fra Ministry of Hydrocarbons i Den demokratiske republikken Kongo om at Zenith Energy Congo har blitt tildelt en lisenskontrakt på 25 år for å operere ved oljefeltet «Tilapia II». Selskapet sendte inn tilbudet 20. juli og tildelingen er nå underlagt fullføring av undersøkelser som skal utføres i løpet av januar neste år. Zenith-aksjen gikk opp 91,1 prosent og sluttet på 0,11 kroner.

SBB varslet et nytt bud på Entra på 190 kroner pr. aksje. Det økte budet reflekterer en vellykket konklusjon av SBBs due diligence, som har gitt økt trygghet på verdien av Entras eiendeler. 65 prosent av betalingen vil være kontant, mens 35 prosent vil være i SBB B-aksjer.

– Styret verdsetter den fortsatte interessen SBB viser for Entra, og noterer forbedringen av de finansielle vilkår sammenlignet med SBBs tidligere forslag, sier Siri Hatlen, styreleder i Entra. Aksjen klatret 3,4 prosent til 195,50 kroner.

Questerre Energy har blitt inkludert i et hydrogenprosjekt fra myndighetene i Canada. Aksjen gikk opp 24 prosent til 1,24 kroner.

Induct skriver i en markedsoppdatering at selskapet vil ha om lag 15.000 aktive brukere på sin plattform innen utgangen av 2020. Aksjen la på seg 8,5 prosent og sluttet på 7,70 kroner.

Da torskeoppdretteren Norcod gikk på børs i oktober fikk selskapet hjelp fra ABG Sundal Collier til å hente inn 250 millioner kroner til en kurs på 50 kroner. De første handelsdagene i midten av oktober var ingen suksess, og aksjen falt til 46 kroner. I løpet av den siste uken har derimot aksjen doblet seg fra 70 kroner til 140 kroner. Onsdag falt aksjen 5,4 prosent til 131,50 kroner.

Norwegian-aksjen hoppet 10,3 prosent på høyt volum og sluttet på 67,06 kroner.