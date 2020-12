Halv dag med svak oppgang på Wall Street

På julaften var det halv handelsdag på Wall Street for de amerikanske børsene før romjula. De tre toneangivende indeksene endte alle med en svak oppgang.

Dow Jones steg 0,2 prosent til 30.199,87, S&P 500 økte 0,4 prosent til 3.703,06, mens Nasdaq steg 0,3 prosent til 12.804,73.

Teknologi var den sektoren som steg mest, med sine 0,8 prosent, mens energisektoren sank mest. Ettersom det var halv dag og markedet stengte 19.00 norsk tid, var handelsvolumet lavt på julaften, ifølge CNBC.

Republikanerne blokkerte torsdag demokratenes forsøk på å få igjennom forslaget med å økte direktebetalingene til amerikanere fra 600 til 2.000 dollar. Tiltaket kom etter at president Donald Trump kalte pakken på 900 milliarder dollar «en skam», og trakk frem at han synes beløpet for direktebetalingene på 600 dollar var altfor lavt.

«Markedet bryr seg ikke så mye om Trumps kritikk av pakken ettersom en formell veto antas å være svært usannsynlig. Pakke-forslaget har gått gjennom Representantenes hus og Senatet med flertall», uttaler Adam Crisafulli i Vital Knowledge, i et notat.

Med kun fire handelsdager i 2020 ligger Nasdaq an til å bli den klare vinneren og er opp mer enn 42 prosent for året. S&P 500 er opp 14,6 prosent, mens Dow Jones er opp 5,8 prosent så langt i år.