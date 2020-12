dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading peker det mot en oppgang på Oslo Børs fra start. OBXZ0 stiger 0,3 prosent i 7.15-tiden, ifølge handelsplattformen.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6].

Selv om London-børsen er stengt går førhandelen i FTSE 100 mot en oppgang på 0,2 prosent. DAX-indeksen i Tyskland stiger 0,4 prosent. Alle de tre ledende indeksene på Wall Street stiger sterkt i futures-handelen med 0,5-0,6 prosent drøyt 8 timer før åpning.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,1 prosent, og CSI 300 er opp 0,5 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,1 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen frem 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,3 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,3 prosent.

Alibaba har vært i søkelyset etter kinesiske regulatoriske myndigheter etter Jack Mas Ant Group har blitt bedt om å forbedre driften. Jack Ma har truffet dramatiske tiltak for å få gjennomført børsnoteringen i Kina.

Ledelsen i Ant Group ble i helgen beordret å utarbeide en ny forretningsplan. Selskapet blir bedt om å gå tilbake til røttene som en betalingsformidler av sentralbanken Bank of China.

– Dette er kulminasjonen av en rekke reguleringer og setter retningen for Ants virksomhet videre, sier analytiker Zhang Xiaoxi hos Gavekal Dragonomics til Bloomberg.

Kinesiske makrotall viste at lønnsomheten i industrien i november steg 15,5 prosent sammenlignet med i fjor.

Olje

Oljeprisen har stabilisert seg gjennom natten. Brent-oljen står 0,3 prosent ned til 51,17 dollar. WTI-oljen koster 48,18 dollar, 0,2 prosent ned.

Virusmutasjonen i Storbritannia legger en demper på utviklingen, men at Trump har signert krisepakken i USA virker som en motvekt for pessimismen.

– Jeg ser et veldig stille marked fra nå og til slutten av året, men retningen de neste dagene vil være nedover som følge av mutasjonen, sier Howie Lee, økonom i Oversea-Chinese Banking.

Irans oljeminister har sagt tidligere i desember at landet planlegger å doble produksjonen av olje i 2021, hvilket vil krasje med OPEC+ sine tiltak om å gradvis øke produksjonen uten å overfylle markedet.

Økningen på 500.000 fat per dag er imidlertid ikke katastrofal.

– 500.000 fat per dag fra januar er ikke marerittscenariet markedet fryktet og markedet reagerer bedre enn ventet ettersom 500.000 fat per dag ikke er dødelig for balansen, sier Paola Rodriguez, senioranalytiker i Rystad Energy.

Wall Street

På julaften var det halv handelsdag på Wall Street for de amerikanske børsene før romjula. De tre toneangivende indeksene endte alle med en svak oppgang.

Dow Jones steg 0,2 prosent til 30.199,87, S&P 500 økte 0,4 prosent til 3.703,06, mens Nasdaq steg 0,3 prosent til 12.804,73.

President Donald Trump kalte pakken på 900 milliarder dollar «en skam», og trakk frem at han synes beløpet for direktebetalingene på 600 dollar var altfor lavt. I natt har han imidlertid signert avtalen.

Med kun fire handelsdager i 2020 ligger Nasdaq an til å bli den klare vinneren og er opp mer enn 42 prosent for året. S&P 500 er opp 14,6 prosent, mens Dow Jones er opp 5,8 prosent så langt i år.

Hovedindeksen

Lille julaften gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,6 prosent og sluttet på 953,65 poeng – ny toppnotering. Det ble omsatt aksjer for 4,1 milliarder kroner.

SBB varslet et nytt bud på Entra på 190 kroner pr. aksje. Det økte budet reflekterer en vellykket konklusjon av SBBs due diligence, som har gitt økt trygghet på verdien av Entras eiendeler. 65 prosent av betalingen vil være kontant, mens 35 prosent vil være i SBB B-aksjer.

Questerre Energy har blitt inkludert i et hydrogenprosjekt fra myndighetene i Canada. Aksjen gikk opp 24 prosent til 1,24 kroner.

De første handelsdagene til Norcod i midten av oktober var ingen suksess, og aksjen falt til 46 kroner. I løpet av den siste uken har derimot aksjen doblet seg fra 70 kroner til 140 kroner. Onsdag falt aksjen 5,4 prosent til 131,50 kroner.

Dette skjer i dag

ANNET SELSKAPER OG BØRS

- Børs: Londonbørsen stengt

MAKROSTATISTIKK

- Norge: varekonsumindeksen november 8.00

- Norge: detaljomsetningsindeksen november 8.00

- Japan: industriproduksjon foreløpig november 0.50

- USA: Dallas Fed-indeks desember 16.30

ANNET

- Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE 16.30

- Olje/gass: Baker Hughes-riggtelling 19.00