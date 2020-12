Oslo Børs åpner romjulsuken opp. Hovedindeksen stiger til 959,17 poeng, 0,62 prosent opp etter en halvtimes handel.

Oljeprisen

Oljeprisen har stabilisert seg gjennom natten. Brent-oljen står nå 0,2 prosent ned til 51,21 dollar. WTI-oljen koster 48,20 dollar, 0,1 prosent ned.

Virusmutasjonen i Storbritannia legger en demper på utviklingen, men det at Trump har signert krisepakken i USA virker som en motvekt for pessimismen.

Irans oljeminister har sagt tidligere i desember at landet planlegger å doble produksjonen av olje i 2021, hvilket vil krasje med OPEC+ sine tiltak om å gradvis øke produksjonen uten å overfylle markedet. Økningen på 500.000 fat per dag er imidlertid ikke katastrofal.

– 500.000 fat per dag fra januar er ikke marerittscenariet markedet fryktet og markedet reagerer bedre enn ventet ettersom 500.000 fat per dag ikke er dødelig for balansen, sier Paola Rodriguez, senioranalytiker i Rystad Energy.

I grønt

Seabird Exploration mottok julegavene på forskudd og fikk kursmålet økt med 270 prosent av Norne Securities lille julaften. Det er Seabirds grønne satsning, mineralselskapet Green Minerals, som bidrar til oppgangen. I dag stiger aksjen 31 prosent til 10,50 kroner.

IDEX Biometrics melder om sertifisering av biometrisk betalingskort i Kina. Vince Graziani, adm. direktør i IDEX, omtaler det som en milepæl for selskapet. Aksjen klatrer 9,8 prosent til 2,86 kroner etter nyheten.

Scatec Solar børsmeldte julaften at selskapet har lagt inn tilbud i Sør-Afrika. Energiselskapet skal redusere kraftmangel med inntil 3.000 megawatt gjennom produksjon av elektrisitet. Aksjen klatrer 0,7 prosent til 326,20 kroner.

Questerre Energy meldte før jul om hydrogensatsing. Aksjen klatret 24 prosent lille julaften og fortsetter i dag opp 19 prosent til 1,47 kroner.

BEWi BEWI har børsmeldt innsidehandel i morgentimene før børsen åpnet mandag. Aksjen stiger 2,2 prosent til 22,39 kroner etter styremedlemmet lastet opp for nærmere 1,3 millioner kroner.

Norwegian-aksjens store utslag fortsetter. Aksjen stiger 17 prosent fra startblokkene.

Faller

Norcod har hatt noen eventyrlige dager på børs den siste tiden. I dag korrigerer imidlertid torskeaksjen oppgangen noe med et fall på 7,2 prosent til 122 kroner.

Havyard Group korrigerer også siste periodes oppgang og faller 4 prosent til 21,80 kroner. Selskapet har den siste tiden meldt om