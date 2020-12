Oslo Børs åpnet opp i morgentimene mandag, og oppgangen har senere tiltatt. Hovedindeksen står i skrivende stund i 964,58 poeng, opp 1,15 prosent for dagen. Det kan tyde på at indeksen vil nå en ny toppnotering ved stengning, etter den forrige ble satt 23. desember. Da stengte hovedindeksen til 953,65 poeng. Det er omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner.

Oljeprisen stiger også mandag, etter å ha startet dagen svakt i rødt. Brent-oljen omsettes for 51,68 dollar fatet, opp 0,76 prosent. Både nyheter om det muterte coronaviruset og godkjenning av krisepakke i USA ser ut til å ha påvirket utviklingen.

Det ligger an til å bli hydrogenfest på Oslo Børs mandag. Hydrogenpro og Everfuel skyter fart med en oppgang på henholdsvis 14,08 prosent og 14,14 prosent, mens Nel halter etter 6,62 prosent opp. Sistnevnte er foreløpig også dagens nest mest omsatte aksje.

Traderfavoritten Norwegian er foreløpig nemlig dagens mest omsatte aksje. Etter å ha åpnet dagen opp rundt 27 prosent, har oppgangen tiltatt ytterligere. Aksjen er i skrivende stund opp 32,51 prosent.

Norwegian blir imidlertid toppet av oljemyggen Zenith Energy mandag formiddag. Selskapet kunne lille juleaften melde om en ny lisenskontrakt og steg kraftig på nyhetene. Mandag fortsetter den himmelferden, og aksjen er opp 60,71 prosent.

Siem Offshore skriver i en oppdatering mandag at det er god fremgang i forhandlingene med de sikrede lånegiverne i Europa, samt de ledende obligasjonseierne. Nå gjenstår det å komme til enighet med de brasilianske bankene BNDES og Banco do Brasil. Aksjen er i skrivende stund opp 8,57 prosent.