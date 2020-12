Wall Street stiger fra start etter godkjent krisepakke

Mandag stiger indeksene på Wall Street i åpningen, etter at redningspakken på 900 milliarder dollar ble signert søndag.

Den brede S&P-500 stiger 0,7 prosent.

Dow Jones stengte klatrer 0,6 prosent.

Teknologitunge Nasdaq stiger på sin side 0,8 prosent.

Forrige uke var en rolig uke på New York-børsen, som endte med flat utvikling for de toneangivende indeksene. S&P 500 falt 0,2 prosent, mens Dow Jones steg 0,1 prosent.

Krisepakke signert

President Donald Trump kalte pakken på 900 milliarder dollar «en skam», og trakk frem at han synes beløpet for direktebetalingene på 600 dollar var altfor lavt. I natt har han imidlertid signert avtalen.

Krisepakken inkluderer en engangsutbetaling på 600 dollar til millioner av amerikanere, ekstra arbeidsløshetstrygd, mange milliarder i støtte til små og mellomstore bedrifter og flyselskaper som sliter under coronapandemien, og penger blant annet til vaksinedistribusjon, skoler og postvesenet.

– Jeg signerer denne pakken for å gjenopprette dagpenger, stoppe utkastelser, gi leiehjelp, returnere flyselskapsarbeiderne tilbake til jobb, gi mer penger til vaksinedistribusjon, og mye mer, sa Trump i en uttalelse søndag kveld.

Frykter økt smitte

USAs smitteverntopp Anthony Fauci advarte søndag om at landet kan se en økning i nye Covid-19-infeksjoner etter jul og nyttår. To vaksiner av Pfizer og Moderna har startet distribusjonsprosessen denne måneden. Så langt har over én million mennesker i USA blitt vaksinert.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har mer enn 80,8 milllioner mennesker blitt smittet av Covid-19, og 1,7 millioner mistet livet.