Oslo Børs stengte mandag til ny toppnotering, etter forrige toppnotering fant sted lille juleaften. Hovedindeksen stengte opp 1,37 prosent til 966,67 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,16 milliarder kroner.

Både oppgang for oljeprisen og Trumps godkjennelse av en ny krisepakke var med på å påvirke utviklingen. Brent-oljen ble ved stengetid omsatt for 51,34 dollar fatet, nærmest flatt for dagen, men opp 0,45 prosent siden børsåpning.

Dagens vinner ble oljemyggen Zenith Energy . Aksjen steg kraftig lille juleaften på nyheter om en ny lisenskontrakt, og mandag fortsatte himmelferden. Aksjen stengte opp 64,29 prosent.

Dagens mest omsatte aksje, Norwegian , fortsetter å være tradingfavoritt. Aksjen stengte opp 32,66 prosent.

En annen av de mest omsatte aksjene for dagen, Kahoot, stengte mandag til nye all-time high. Selskapet troner øverst på listen over IT-selskapene som har gjort det skarpest på Oslo Børs i 2020. Aksjen stengte opp 6,62 prosent.

Det ble hydrogenfest på Oslo Børs mandag med HydrogenPro og Everfuel som steg kraftig, mens Nel haltet etter. Everfuel meldte i ettermiddag at det kjøper opp 100 prosent av aksjene i Danish Hydrogen Fuel for å styrke sin posisjon i Skandinavia. Aksjen stengte opp 21,35 prosent, mens HydrogenPro og Nel steg henholdsvis 12,26 prosent og 8,16 prosent.

Siem Offshore skrev i en oppdatering mandag at det er god fremgang i forhandlingene med de sikrede lånegiverne i Europa, samt de ledende obligasjonseierne. Nå gjenstår det å komme til enighet med de brasilianske bankene BNDES og Banco do Brasil. Aksjen stengte opp 7,14 prosent.

Torskeoppdretteren Norcod hadde sterk oppgang fram til 22. desember, men denne utviklingen har nå reversert. Aksjen endte nemlig høyt på dagens taperliste, med en nedgang på 13,31 prosent.