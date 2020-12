Rekordnivåer på Wall Street

Mandag ble en god handelsdag i New York, og alle de toneangivende indeksene stengte opp til nye toppnoteringer.

Den brede S&P-500 steg 0,87 prosent til 3.735,36.

Dow Jones stengte opp 0,67 prosent til 30.401,30.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,74 prosent til 12.899,42.

Teknologigigantene bidro sterkt til oppgangen mandag. Apple klatret 3,58 prosent, mens Facebook og Amazon steg henholdsvis 3,59 og 3,51 prosent.

– Aksjer ser ut til å avslutte året sterkt, og det tror jeg med god grunn, sa Terry Sandven, aksjestrateg i US Bank Wealth Management.

– Det er ytterligere stimulans fra myndighetene, som gir et visst mål for økonomisk stabilitet, medisinsk fremgang for Covid-19 fortsetter å utvikle seg, og makrobildet er gunstig for aksjer.

Oppgangen kommer etter en bred økning i Europa, hvor Tysklands Dax-indeks steg 1,5 prosent til ny toppnotering. Den europeiske Stoxx 600 steg 0,7 prosent og Frankrikes CAC 40 steg med 1,2 prosent.

Søndag signerte president Donald Trump en krisepakke på 900 milliarder dollar. Pakken inkluderer en engangsutbetaling på 600 dollar til millioner av amerikanere, ekstra arbeidsløshetstrygd, mange milliarder i støtte til små og mellomstore bedrifter og flyselskaper som sliter under coronapandemien, og penger blant annet til vaksinedistribusjon, skoler og postvesenet.

– Økonomisk sett gir det stor støtte i denne vanskelige vinterperioden. Markedet vil fremdeles være i et konstruktivt humør, sa Hani Redha, porteføljeforvalter i PineBridge Investments.

Høye smittetall

Antall coronavirustilfeller i USA fortsetter å øke. I løpet av den siste uken har USA opplevd minst 184.000 nye infeksjoner per dag, ifølge data fra Johns Hopkins University.

Smitteverntopp Anthony Fauci advarte søndag om at landet kan se en økning i nye Covid-19-infeksjoner etter jul og nyttår. To vaksiner av Pfizer og Moderna har startet distribusjonsprosessen denne måneden. Så langt har over én million mennesker i USA blitt vaksinert.

Totalt har mer enn 81,1 millioner mennesker blitt smittet av viruset, ifølge Johns Hopkins University.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 0,14 prosent til 21,50 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.877,20 dollar, ned 0,3 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 0,72 prosent til 50,92 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 1,22 prosent til 47,70 dollar pr fat.

Tiåringen falt 0,08 basispunkter til 0,932 prosent.