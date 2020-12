Sterk børsoppgang i Japan - har ikke vært høyere siden 1990

I Japan stiger Nikkei 2,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,13 prosent, og CSI 300 er ned marginale 0,03 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,09 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen tilbake 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,53 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,21 prosent.

Skyhøyt nivå

Man må tilbake til august 1990 for å finne handel på nivåer som er høyere enn den nåværende utviklingen på Nikkei, ifølge data fra Refinitiv.

Den positive utviklingen drives blant annet av tungvekterne Fast Retailing og Softbank Group, som begge stiger med mer enn tre prosent.

Oppgangen kommer også i kjølvannet av at Representantenes hus stemte mandag for å øke kontantbetalingen til millioner av amerikanere til 2.000 dollar. Indeksene på New York-børsen steg også til nye høyder mandag.

I tillegg er oljeprisen opp 0,43 prosent, til 51,12 dollar, dollarindeksen er på 91,11, litt ned fra gårsdagens nivå på 90,227, og japanske yen ligger på 103,65 pr. dollar.