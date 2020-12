Wall Street endte i minus

Søndag signerte president Donald Trump en krisepakke på 900 milliarder dollar. Pakken inkluderer blant annet en engangsutbetaling på 600 dollar til millioner av amerikanere og ekstra arbeidsløshetstrygd.

– Kombinasjonen av vaksinasjon, finanspolitisk stimulans og pengepolitikk fortsetter å være positivt for aksjer, skrev Mark Haefele, investeringssjef i UBS Global Wealth Management, ifølge CNBC.

– Avtalen om en ny finanspolitisk redningspakke fjerner en nylig hindring, og globale sentralbanker fortsetter å støtte innhentingen.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,22 prosent til 30.335,7 og er med det opp 6,3 prosent i år.

Åtte av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Chipprodusenten Intel var dagens vinner med en oppgang på 4,9 prosent. Utviklingen kom etter at investor Dan Loeb, som har brukt den siste tiden til å kjøpe seg opp i selskapet, ønsker at Intel ser på strategiske alternativer. Det skal blant annet være å selge eierandeler eller å dele opp selskapet.

Kjente selskaper som Microsoft og Walmart falt henholdsvis 0,4 og 0,6 prosent.

Apple endte som dagens taper etter en nedgang på 1,3 prosent.

Analytiker justerer

S&P 500 endte ned 0,22 prosent til 3.727,0. Det vil si at indeksen er opp 15,4 prosent hittil i år.

Inten toppet også listen for S&P 500. Inne på vinnerlisten var også reiseselskapet Expedia, som klatret 2,2 prosent.

På toppen av taperlisten var Domino's Pizza etter et fall på 4,0 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,38 prosent til 12.850,2. Indeksen har dermed steget 43,2 prosent siden nyttår.



Facebook falt 0,1 prosent, mens Apple stengte ned 1,3 prosent og Amazon steg 1,2 prosent.

Netflix var opp 2,3 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,9 prosent og Tesla steg 0,4 prosent.

Snap-aksjen hoppet 6,1 prosent etter at analytiker i Goldman Sachs oppjusterte kursmålet til 70 dollar – en oppjustering på nesten 50 prosent fra 47 dollar. Bakgrunnen for oppjusteringen er en forventning om at selskap vil klare å generere mer inntekter fremover.

«Våre nylige annonsekontroller i tillegg til tredjepartsdata antyder at Snap leverer bedre enn selskapets egen guiding for 4. kvartal, en akselerasjon vi mener er bærekraftig utover kvartalet», argumenterer analytiker Heath Terry ifølge Marketwatch.

Dagens vinner ble Tenax Therapeutics etter en oppgang på 85,1 prosent.

Høyest på taperlisten var Arcturus Therapeutics Holdings, som stupte 54,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 7,1 prosent til 23,2.

Gullprisen var opp 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.883,2 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,6 prosent og trosset frykt for virusmutasjon.

3-måneders renten steg 0,4 basispunkter til 0,098 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,3 basispunkter til 0,133 prosent.

10-års renten klatret 0,7 basispunkter til 0,934 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 0,6 basispunkter til 1,670 prosent.