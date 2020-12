Spetalens Saga Pure snur opp på grønn børs

Ved lunsjtider onsdag står Hovedindeksen på Oslo Børs i 973,68, opp 0,25 prosent. Det har hittil blitt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,1 milliarder kroner.

Stiger

Q-Free skal levere deres automatiske bilskiltavlesningssystem Intrada Insight til New York Toll Agencies. Det opplyste selskapet i en børsmelding tidligere idag. Kontrakten gjelder i første omgang i 21 måneder, og har en minimumsverdi på 15 millioner kroner. Kontraktens maksimalverdi er på 18 millioner kroner, hvis Conduent Transportation LLC, som har ansvaret for kontraktene, velger å forlenge kontraktsperioden to ganger. Akjsen stiger 2,75 prosent.

Thin Film fortsetter oppover etter tirsdagens oppgang. Selskapet skjøt fart etter å ha blitt navngitt i en omfattende markedsrapport publisert av Future Market Insights (FMI). I skrivende stund stiger aksjen hele 20 prosent.

Seismikkselskapet Polarcus stiger 8,9 prosent etter å ha blitt tildelt ny 3D-kontrakt i stillehavsregionen utenfor Asia.

Spetalen-kontrollerte Saga Pure åpnet ned etter at det har hentet kapital i en emisjon sent tirsdag kveld. Ved lunsjtider er imidlertid aksjen opp 1,28 prosent.

Faller

Solaksjen Aega faller 4,5 prosent. Selskapet meldte tirsdag ettermiddag at en doblingskontrakt har blitt utsatt.

Kriserammede Norwegian falt i åpningen og har fortsatt i negativt terreng. I 12-tiden er aksjen ned 3,6 prosent. Det har vært svært høy volatilitet i aksjen denne uken.

Golden Energy Offshore Services dundrer ned mer enn 9 prosent.