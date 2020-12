Wall Street åpner opp – netthandelsgigant klatrer videre

Søndag signerte president Donald Trump en krisepakke på 900 milliarder dollar. Pakken inkluderer blant annet stimulansjesjekk på 600 dollar til millioner av amerikanere og ekstra arbeidsløshetstrygd.

Natt til onsdag begynte Trump-administrasjonen å sende ut stimulansesjekkene til de amerikanske innbyggerne. Dette er den andre utbetalingen som kommer som en følge av pandemien

Ett minutt etter at handelen tok til på Wall Street har Dow Jones-indeksen lagt på seg 0,34 prosent, mens S&P 500-indeksen er opp 0,36 prosent og den teknologitunge Nadaq-indeksen stiger 0,57 prosent.

Grossistlagrene i USA var ned 0,1 prosent i november, sammenlignet med måneden før, ifølge TDN Direkt som viser til tall fra USAs handelsdepartement onsdag. I oktober økte lagrene med 1,2 prosent.

Tirsdag hoppet Alibaba Group-aksjen 6,3 prosent etter at det har blitt gjort fremgang med å revidere virksomheten til den elektroniske finansgiganten Ant Group for å tilfredsstille kinesiske regulatorer, ifølge Investor's Business Daily. Aksjen åpner opp ytterligere 8,6 prosent onsdag.

De tre indeksene i New York har hentet seg kraftig inn etter kollapsen i mars. Best har det gått med Nasdaq-indeksen som er opp 44,0 prosent hittil i år – tilsvarende et hopp på 88,4 prosent fra bunnen i mars.