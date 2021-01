Wizz Air og Ryanair knuser SAS og NAS

2020 ble året da luftfarten ble satt under et hardt press, hvor samtlige av de nordiske flyselskapene har hatt behov for en livbøye fra myndighetene.

I tillegg har det ungarske lavprisselskapet Wizz Air inntatt det norske markedet, med flybilletter som koster omtrent det samme som baguettene på Oslo lufthavn. Som om ikke coronakrisen var nok for SAS og Norwegian , er de nå blitt tvunget til å følge prisgaloppen på melkerutene.

For 199 kroner kan man fly til Bergen og Trondheim, i et marked hvor de nordiske flyselskapene historisk sett har sopet inn overskudd, år etter år.

MENER ALVOR: Toppsjef Jozsef Varadi i Wizz Air. Foto: Bloomberg

«Vi har vokst opp i tøff konkurranse, og det har gjort oss til et bedre selskap», sa toppsjef József Váradi i Wizz Air under lanseringen av norske ruter i oktober.

Bør frykte Wizz Air

Selv om Váradi møter politisk motstand i Norge, ser nøkkeltallene til Wizz svært solide ut. Selskapet har levert best avkastning av samtlige flyselskaper i hele Europa i 2020, med en positiv avkastning på snaue 23 prosent på London-børsen. Det kan Oljefondet gni seg i hendene over.

Og med en markedsverdi på 55,7 milliarder kroner, en verdi SAS og Norwegian aldri har vært i nærheten av til sammen engang, har selskapene all grunn til å frykte ungarerne.

Norwegian-aksjonærene har i 2020 sett verdiene smuldre opp, og er ved inngangen til det nye året fremdeles i alvorlig trøbbel. 22. januar vil det irske rettsapparatet gi neste avsjekk på hvor selskapet er i veien på en restrukturering, etter at Norwegian måtte søke konkursbeskyttelse i Irland i november.

FLYR MYE: SAS har ved inngangen til 2021 rundt 50 fly i luften. Foto: NTB

Mastodonten Ryanair

SAS på sin side har sikret finansene for 2021, men er på langt nær trygge. Et kurshavari på 56 prosent i 2020 underbygger at flyselskapet ikke er gjennom stormen, på tross av markedsverdien på 13,8 milliarder kroner.

Europeiske flyselskaper i 2020 Selskap Kursutvikling Markedsverdi (mrd. kr) Ryanair 12,93 % 198,78 IAG* −60,45% 96,89 Wizz Air 22,81 % 55,74 SAS −55,83% 13,83 Finnair −30,04% 11,20 Norwegian −95,39% 3,45 *)British Airways og Iberia. Kilde: Infront/Bloomberg

Om man frykter konkurranse, bør man også se på Ryanair.

Uten statlig hjelp har flyselskapet kommet seg gjennom corona, bestilt hundretalls av nye fly, aksjekursen har steget 13 prosent og markedsverdien er nærmere 200 milliarder kroner.

UTFORDRER: Erik G. Braathens Flyr. Illustrasjon: Flyr

Om Erik G. Braathens nye Flyr også kommer til bordet som planlagt i første kvartal, vil SAS og Norwegian få nok å bryne seg på i 2021.