Wall Street avsluttet 2020 med et smell

Antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) gikk ned med 19.000 til 787.000 i uken som endte 26. desember, viste nye tall nyttårsaften. Det var på forhånd ventet at antallet ville stige til 828.000.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt også med 103.000 til 5,22 millioner per 19. desember. Antall personer som mottok arbeidsledighetstrygd falt med 800.000 til 19,6 millioner.

– Det er ingen reell forbedring i dataene. Det vi ser er en veldig vanskelig tid i økonomien, sa John Ryding, økonomisk rådgiver i Brean Capital, til CNBC.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,65 prosent til 30.606,5og er med det opp 7,3 prosent i år.

25 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg nyttårsaften.

Chipprodusenten Intel var nyttårsaftens vinner med en oppgang på 2,2 prosent. Aksjen fortsetter oppover etter at investor Dan Loeb, som har brukt den siste tiden til å kjøpe seg opp i selskapet, ønsker at Intel ser på strategiske alternativer. Det skal blant annet være å selge eierandeler eller å dele opp selskapet.

Kjente selskaper som Microsoft og Coca-Cola klatret henholdsvis 0,3 og 0,7 prosent.

Boeing endte som dagens taper etter en nedgang på 1,2 prosent.

Sammenligner Tesla med svindel

S&P 500 endte opp 0,64 prosent til 3.756,1. Det vil si at indeksen er opp 16,3 prosent hittil i år.

Western Digital toppet listen med et hopp på 11,8 prosent.

På toppen av taperlisten var Occidental Petroleum etter et fall på 4,0 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,14 prosent til 12.888,3. Indeksen har dermed steget 43,6 prosent siden forrige nyttår.

Facebook steg 0,5 prosent, mens Apple stengte ned 0,8 prosent og Amazon falt 0,9 prosent.

Netflix var opp 3,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,9 prosent og Tesla steg 1,6 prosent.

Analytiker Gordon Johnson i GLJ Reserach sammenligner Tesla med Bernie Madoff, som i 2009 ble dømt til 150 år i fengsel for å lure investorer for 65 milliarder dollar gjennom historiens største Ponzi-svindel.

Johnson anklager selskapet for aggressiv regnskapsføring og for høye marginer, noe han bruker som utgangspunkt for sammenligningen. Analytikeren har et kursmål på 40 dollar, noe som tilsvarer en kollaps 94,2 prosent.

Dagens vinner ble Bonso Electronics International etter en oppgang på 70,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Guardion Health Sciences, som stupte 29,4 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 0,1 prosent til 22,8.

Gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk for 1.901,6 dollar.

3-måneders renten falt 0,6 basispunkter til 0,078 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,4 basispunkter til 0,121 prosent.

10-års renten falt 0,7 basispunkter til 0,919 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på ett basispunkt til 1,649 prosent.