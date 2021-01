Blandet stemning på de asiatiske børsene - skuffende industritall fra Kina

I Japan synker Nikkei 0,64 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,65 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,74 prosent, og CSI 300 er opp 0,98 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,66 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen frem 2,35 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,47 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,22 prosent.

Makro fra Kina

Den kinesiske innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien var 53,0 poeng i desember, sammenlignet med 54,9 foregående måned, ifølge tall fra Caixin og Markit Economics.

På forhånd var det ventet en indeks på 54,8, ifølge Direkt Makro.

Det var dermed en noe lavere aktivitet i industrien på tampen av 2020 i Kina. En indeks på over 50 viser økende aktivitetsnivå i økonomien.

Corona-tiltak

Utviklingen rundt corona-situasjonen og eventuelt nye tiltak vil mest sannsynlig påvirke investorsentimentet fremover, til tross for at vaksineutrullingen foregår for fullt.

I Asia uttalte Japans statsminister, Yoshihide Suga, mandag at myndighetene vurderer å erklære unntakstilstand i Tokyo og nærliggende områder på grunn av nye smittetilfeller, ifølge Kyodo News.

Tiltak for sosial distansering ble også iverksatt av nasjonale helsemyndigheter i Sør-Korea i løpet av helgen, ifølge det lokale nyhetsbyrået Yonhap.

Avnoterer kinesiske telekomselskaper

De tre største kinesiske teleoperatørene faller tungt på Hong Kong-børsen mandag etter New York Stock Exchange uttalte at selskapene vil bli avnotert fra New York-børsen, melder CNBC.

Avgjørelsen kommer etter amerikanske myndigheter i november blokkerte investeringer i 31 selskaper som er eid eller kontrollert av det kinesiske militæret.

Aksjene faller rundt fire prosent.