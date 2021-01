Halvgodt nyttår, dere!

Årets første dag på Oslo Børs startet rett opp. Oljeprisen var over 53 dollar fatet. Kronen har ikke vært sterkere mot dollaren siden juni 2019, og på det sterkeste mot euro siden tidlig i mars 2020. Bevis på at vi har lagt forferdelige 2020 bak oss? Vel, mye minner fortsatt om fjoråret.

Med dager igjen av Donald Trumps gjesteopptreden som lærling, Brexit ute av veien og resultatene av ni måneder med dugnad og millioner av vaksinedoser på vei, burde alt pekt oppover.

Av disse temaene er det bare Brexit som ikke har gått fra ille til verre. Britene må fortsatt forholde seg til de mest sentrale EU-reguleringene for å bevare sin markedsadgang, men den store usikkerheten og de store markedsforstyrrelsene er bak oss.

Uavhengig av tirsdagens senatsvalg i Georgia, vil Kongressen denne uken godkjenne presidentvalget. Det vil imidlertid skje mot stemmene til et betydelig antall republikanske representanter, noe som ikke borger for noe produktivt samarbeid de neste fire årene. Nye avsløringer om forsøk på valgfusk fra Trump er nok en bekymring.

Det samme er det når alle nålevende tidligere forsvarsministre advarer militæret mot å la seg bruke til et de facto statskupp. Advarselen kan i seg selv være et tegn på at tilstrekkelig mange voksne er tilstede til å hindre at hjemme-alene-festen går helt over styr. Samtidig vil det være stor usikkerhet, kanskje også i markedene, i hvert fall frem til 20. januar, når Joe Biden innsettes som ny president.

Så har vi søndagens kalddusj fra regjeringen. I praksis er vi nær de samme restriksjonene som da Norge stengte ned i mars 2020. Bedriftene som øynet håp om å kunne ta tilbake permitterte, må bare glemme det. Hvorfor det først nå ble nasjonale regler på områder der de store byene for lengst har gjort egne, bitre erfaringer, og hvor en rekke småbyer har bevist hvorfor reglene burde vært strengere, er usikkert. Det som er mer sikkert, er at de nye restriksjonene neppe bare vil gjelde i de to ukene regjeringen nå har varslet.

Restriksjonene vil nok en gang klare å presse ned smitteøkningen. Prisen er et fortsatt lavt nivå på sysselsettingen og verdiskapingen. Likevel må det en gamechanger til. Det kan være at det blir vaksinene, men smitteproblemene vil fortsette det meste av våren.

I Norge skal bare 40.000 personer vaksineres pr. uke. Når myndighetene har bestemt at de sengeliggende, som uansett ikke selv bidrar til smittespredning, skal vaksineres først, vil det forsinke smittebremsen. Professor Steinar Holden advarte mot nettopp denne strategien, og påviste i en kronikk i DN at det ville være langt mer rasjonelt å starte vaksineringen av dem som er ute i samfunnet.

«Pandemien vil være med å prege økonomien også gjennom 2021. I en tid hvor mange er opptatt av å se på vekstanslag for 2021, kan det være verdt å minne om at alle anslag for 2021 fortsatt er svært følsomme for smitteutvikling og forløpet til aktivitetsrestriksjoner», advarer makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets i årets første morgenrapport.

Han følger opp med å antyde at flere land vil oppleve dempet aktivitet i januar, men også med å peke på lyset i horisonten:

«Om vi ser litt lenger frem enn januar, er det tydelig at de aller fleste prognosemakere forventer at 2021 vil være et år som preges av at aktiviteten fortsetter å ta seg opp, ledigheten faller noe i takt med bedret aktivitet og forbruket blir sterkere som følge av at det med vaksinering av utsatte grupper vil være mulig å åpne opp samfunnet i større grad enn tidligere.»

Vi har hørt det før. Denne gangen kan det bli sant. Men det er ikke sant ennå.