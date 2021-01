Droneselskap fortsetter oppdriften på grønn børs

Oslo Børs åpnet første handelsdag i 2021 rett opp, men har vendt nesen nedover utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 976,12 opp 0,21 prosent, og det er totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,4 milliarder kroner.

I grønt

Nordic UnmannedNUMND tar kraftige klyv opp mandag. Selskapet meldte før nyttår at selskapet er i slutten av kontraktsforhandlinger med en større europeisk organisasjon om droner til bruk i maritim miljøforskning. Siste uke er aksjen opp 66 prosent.

Hexagon PurusHPUR klatrer også knappe 15 prosent på årets første handelsdag. Forvaltere mener investorer som handler i grønne aksjer ikke er det mest nøyaktige med kalkulatoren.

Tech-selskapet Thin Film stiger på børs etter at adm. direktør Kevin Barber har sendt inn en skriftlig forespørsel om å utøve tegningsretter . Før nyttår ble selskapet også inkludert i en omfattende forskningsrapport som sendte aksjen opp 50 prosent intradag.

Solon Eiendom klatrer videre mandag. 2020 ble et rekordår for boligselskapet som inngikk salgskontrakter for over 3 milliarder kroner i fjor.

Industriselskapet Yara åpner opp. Selskapet selger eierandelen på 50 prosent i gjødselselskapet Lifeco og venter å bokføre en mindre gevinst.

Shippingselskapet BW Offshore stiger etter at det har signert en kontraktsutvidelse med nigerianske Agip Exploration Ltd.

Spetalen-kontrollerte Saga Pure fortsetter oppgangen mandag. Aksjen er opp rundt 470 prosent de tre siste månedene.

I rødt

River Tech faller mest mandag, dog på lav omsetning. Selskapet meldte tilbake i november navnebytte og øynet sterk vekst.

Pilen peker nedover for GNP Energy GNP . I starten av desember slang Arne Fredly 16 millioner på bordet for strømleverandøren.

Røkkes to grønne selskaper, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture , begynner også 2021 med negativt fortegn.

Okea meldte mandag morgen at det har fullført landarbeidet for en jack-up-rigg tilhørende Mærsk. Aksjen faller etter nyheten.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag opp 1,6 prosent til 52,54 dollar. WTI-oljen klatrer også 1,6 prosent til 48,96 dollar. Intradag var brent-oljen over 53 dollar for første gang siden mars.

Til sammenligning avsluttet oljeprisen året på rundt 51,70 dollar. Prisene avsluttet dermed 2020 rundt 20 prosent under gjennomsnittet i 2019.

Mohammad Barkindo, generalsekretær i Opec, uttalte søndag at mens etterspørselen etter råolje ventes å øke med 5,9 millioner fat pr. dag til 95,9 millioner fat pr. dag i år, så ser kartellet flere risikofaktorer for etterspørselen i første halvdel av 2021.

Fokuset i oljemarkedene er mandag rettet mot Opec+-ministrenes møte for å diskutere produksjonsnivåene for februar.