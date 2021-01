Sterkeste på halvannet år

Reflasjon er ordet. Både Danske Bank Markets og DNB Markets peker på reflasjonshandel som en viktig årsak til kronestyrkingen. Mandag nådde kronen 8,50 mot dollar, nivåer som ikke er sett på halvannet år.

Med aktiv reflasjonshandel, er det opptur for «risk assets» og en dollar som ikke har vært svakere siden tidlig i 2018, skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i sin ukerapport.

Et generelt sterkt risikosentiment og utsiktene til at Norges Bank hever renten om pluss/minus ett år bidrar til kronestyrkingen, skriver Østnor. Selv om det har vært store svingninger, tyder ikke utviklingen siden før jul på at virusmutasjoner eller høyere smittetall biter veldig hardt på kronen. Med Brexit-avtalen og den amerikanske krisepakken på plass, har det vært et generelt løft for risiko, og kronen har det siste året vist seg å korrelere tett med aksjemarkedet.

Østnor tror ikke, i motsetning til Nordea Markets, at Norges Bank kjøper langt mindre kroner enn ventet av hensyn til likviditeten i interbankmarkedet. I stedet tror han at Norges Bank øker sine daglige kronekjøp så snart nivået på petrobufferporteføljen er normalisert.

I så fall kan Norges Banks bidrag til en sterkere krone igjen tilta om en måned eller to.