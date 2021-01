Tesla suser videre på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 12.917,59 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret på 30.597,35 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 3.760,75 poeng.

På vinnerlisten finner vi nok en gang Tesla som nå stiger 3,1 prosent til rekordhøye 727 dollar. Lørdag ble det kjent at selskapet leverte 180.570 biler i fjerde kvartal 2020.

Flere av vaksineaksjene fortsetter å stige i verdi. Moderna klatrer 2,1 prosent, BioNTech legger på seg 3,8 prosent mens Pfizer stiger 0,2 prosent.

I løpet av helgen passerte Bitcoin for første gang 30.000 dollar, og ble på det høyeste omsatt på nivåer godt over 34.500 dollar. Mandag omsettes en Bitcoin for 31.650 dollar, ned 6,6 prosent.

De som hadde sett for seg en smidig overgang til børsåret 2021 vil sannsynligvis bli skuffet, mener senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda. Han viser til morgendagens omvalg på Georgias to seter i Senatet.

«En republikansk seier bør være markedspositivt innledningsvis, med børsrally og dollarfall når finansmarkedene trekker et kollektivt skattelettelsenes sukk. En demokratisk seier bør ha motsatt effekt, men ethvert nedsalg bør ikke vare mer enn i noen få dager, ettersom en ubegrenset mengde «nullrentepenger» fra Federal Reserve trumfer alt», resonnerer Halley.