Fintech-selskap endte som dagens vinner – har doblet seg på én måned

Oslo Børs åpnet første handelsdag i 2021 rett opp, men vendte nesen nedover utover dagen.

Hovedindeksen endte i 965,95 ned 0,82 prosent, og det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen sto da børsen stengte opp 0,35 prosent til 51,88 dollar. WTI-oljen klatret 0,5 prosent til 48,42 dollar. Intradag var brent-oljen over 53 dollar for første gang siden mars.

Til sammenligning avsluttet oljeprisen året på rundt 51,70 dollar. Prisene avsluttet dermed 2020 rundt 20 prosent under gjennomsnittet i 2019.

Fokuset i oljemarkedene er mandag rettet mot Opec+-ministrenes møte for å diskutere produksjonsnivåene for februar. Analytikerne venter tilsvarende nivåer i februar som i januar.

– Vi tror OPEC vil gi avkall på økt produksjon ettersom smittetilfellene fortsetter å øke og vaksineutrullingen tar mer tid enn ventet, sier Helima Croft i RBC Capital til CNBC.

Mohammad Barkindo, generalsekretær i Opec, uttalte søndag at mens etterspørselen etter råolje ventes å øke med 5,9 millioner fat pr. dag til 95,9 millioner fat pr. dag i år, så ser kartellet flere risikofaktorer for etterspørselen i første halvdel av 2021.



I grønt

Huddlestock Fintech endte som en av børsens vinnere årets første handelsdag. Aksjen steg 24,8 prosent til 4,99 kroner og har med det mer enn doblet seg på én måned.

Hexagon Purus HPUR klatret også 17,2 prosent til 58,50 kroner. Forvaltere mener investorer som handler i grønne aksjer ikke er det mest nøyaktige med kalkulatoren. En annen hydrogenaksje, Everfuel , klatret også markant mandag. Aksjen endte opp 16,1 prosent til 145,20 kroner.

Nordic UnmannedNUMND tok kraftige klyv mandag og var på det meste opp 19 prosent intradag, men endte opp mer moderate 2,2 prosent til 32,20 kroner. Selskapet meldte før nyttår at selskapet er i slutten av kontraktsforhandlinger med en større europeisk organisasjon om droner til bruk i maritim miljøforskning. Siste uke er aksjen opp 45 prosent.

Tech-selskapet Thin Film steg på børs etter at adm. direktør Kevin Barber har sendt inn en skriftlig forespørsel om å utøve tegningsretter . Før nyttår ble selskapet også inkludert i en omfattende forskningsrapport som sendte aksjen opp 50 prosent intradag. Aksjen endte mandag opp 15 prosent til 0,64 kroner.

Solon Eiendom klatret videre mandag. 2020 ble et rekordår for boligselskapet som inngikk salgskontrakter for over 3 milliarder kroner i fjor. Aksjen klatret 3,8 prosent til 38 kroner mandag.

Spetalen-kontrollerte Saga Pure fortsatte oppgangen mandag. Aksjen er opp rundt 470 prosent de tre siste månedene, og endte mandag opp ytterligere 14,6 prosent til 5,50 kroner.

Okea meldte mandag morgen at det har fullført landarbeidet for en jack-up-rigg tilhørende Mærsk. Aksjen steg 4,9 prosent til 10,80 kroner etter nyheten.

I rødt

Axactor endte som en av mandagens største tapere med et fall på 8,1 prosent til 9,83 kroner. Observe Medical falt også tungt, ned 10,1 prosent til 12,45 kroner.

Awilco Drilling vendte også snuten ned og falt 7,5 prosent til 4,30 kroner.

Røkkes to grønne selskaper, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture , begynte også 2021 med negativt fortegn. Aksjene falt henholdsvis 5,7 og 3,8 prosent til 10 og 17,12 kroner.