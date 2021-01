Kraftig nedgang på Wall Street før morgendagens skjebnevalg

Etter at årets første handelsdag startet med oppgang på New York-børsen, har pilene vendt nedover. I halv 8-tiden er alle de tre ledende indeksene kraftig ned for dagen. Utviklingen finner sted dagen før morgendagens skjebnevalg i staten Georgia.

Dow Jones faller 1,66 prosent til 30.099,84 poeng.

S&P 500 er ned 1,76 prosent til 3.689,87 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krymper 1,73 prosent til 12.665,36 poeng.

Smitte og valg i fokus

I morgen vil det være omvalg om Georgias to seter i senatet. Dersom demokratene vinner begge, vil dette gjøre at Joe Biden har stor frihet til å gjennomføre den politikken han ønsker. Dersom republikanerne derimot kaprer et av setene vil dette være et viktig hinder for den påtroppende presidenten. Det skriver CNBC.

Nyhetsbyrået peker også på den pågående pandemien og nye smittetall som årsak til børsfallet. Ifølge John Hopkins University har over 20 millioner mennesker blitt bekreftet smittet i USA totalt, mens tallet globalt utgjør over 85 millioner. Den påbegynte vaksinasjonen har nylig blitt sakket ned, grunnet vanskeligheter med tilbudet.