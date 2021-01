Alle de tre ledende indeksene endte i rødt på New York-børsen på årets første handelsdag. Tesla og vaksineaksjer trosset fallet, mens markedene venter spent på morgendagens valg i staten Georgia.

Dow Jones stengte ned 1,25 prosent til 30.223,89 poeng.

S&P 500 falt 1,48 prosent til 3,700.65 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet 1,47 prosent til 12.698,45 poeng.

Skjebnevalg

Utviklingen finner sted før morgendagens gjenvalg i USA. Georgias to seter i senatet er i spill, og utfallet vil trolig være av særlig betydning for de politiske beslutningene de neste fire årene.

«Resultatet vil ha dype implikasjoner for USA. Vinner Demokratene begge setene, vil det gi dem kontroll over alle de tre lovgivende organene. Vinner Republikanerne bare ett sete, vil de kontrollere Senatet og nesten helt sikkert gjøre livet for påtroppende president Joe Biden så vanskelig som mulig», skriver Halley i en kommentar mandag.

Tesla og vaksineaksjer trosset fallet

En av aksjene som trosset den generelle nedgangen mandag, var Tesla. Elbilgiganten offentliggjorde lørdag at de leverte over 180.000 biler i løpet av fjerde kvartal. Dette var godt over analytikernes forventninger. Tesla-aksjen endte opp 3,33 prosent.

Flere av vaksineaksjene gjorde det også godt på New York-børsen mandag. Lederen for det amerikanske vaksinasjonsprogrammet i USA sa søndag at de vurderte å gi halve doser av Moderna-vaksinen, for å få fortgang i vaksinasjonsprosessen. Det skrev CNBC.

Moderna-aksjen stengte opp 6,81 prosent. BioNTech fulgte etter med en oppgang på 5,13 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 17,9 prosent til 26,81.

Gullprisen steg 2,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.947,00 dollar.

Nordsjøoljen falt 1,4 prosent til 50,80 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,1 basispunkter til 0,078 prosent.

Renten på 2-åringen steg 0,4 basispunkter til 0,125 prosent.

10-års renten steg 0,2 basispunkter til 0,922 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,8 basispunkter til 1,667 prosent.