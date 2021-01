I Japan synker Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,1 prosent, og CSI 300 er opp 0,9 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,2 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen tilbake 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller også 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

New York Stock Exchange har besluttet å ikke fjerne tre kinesiske telekomgiganter fra børsen likevel. China Telecom, China Mobile og China Unicom endte opp henholdsvis 5,7, 5,5 og 6,7 prosent:

Grunnen til at selskapene skulle bli fjernet fra New York-børsen bunner i et dekret Donald Trump signerte i november om at alle selskaper som kunne ha tilknytning til det kinesiske militæret ikke skulle være mulig å investere i.

Mandag uttalte China Securities Regulatory Commission at disse ordrene er basert på politikk og «totalt ignorerer relevante selskaper og rettighetene til globale investorer, samt at det skader markedsregler og orden».

Dette skjer bare en ukes tid før Biden skal ta over tømmene i USA. Det er ikke ventet at han vil gjøre noe drastisk i Kina/USA-forholdet. Han har imidlertid sagt at han vil jobbe sammen med allierte av USA, i motsetning til Trump som ofte har kjørt en hard og konfronterende stil.