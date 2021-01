Oslo Børs åpner ned tirsdag. Like etter børsen åpnet står hovedindeksen ned 0,25 prosent til 964,15 poeng.

Oljeprisen

Brent-oljen står i skrivende stund opp 0,7 prosent til 50,92 dollar. WTI-oljen klatrer 0,4 prosent til 47,52 dollar. Til sammenligning sto brent-oljen i 51,88 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Det ble ingen avgjørelse i OPEC-møtet mandag. Det gjorde at oljeprisene falt markant etter stengetid på Oslo Børs mandag.

Flertallet av medlemmene var angivelig positive til å opprettholde produksjonskvotene fra januar til februar, men klarte ikke å snu Russland: (Artikkelen fortsetter under videoen)

Russerne ønsker at oljekartellet skal øke produksjonen med 500.000 fat per dag i februar for å hente inn tapte markedsandeler under pandemien, rapporterer Platts.

To OPEC+-kilder fortalte Reuters at Russland og Kasakhstan i møtet støttet økning i produksjonen mens Irak, Nigeria og De forente arabiske emirater foreslo å holde produksjonen jevn, skriver CNBC.

Bevegelser

KahootKAHOT børsmeldte i dag morges en markedsoppdatering for fjerde kvartal 2020. Selskapet meldte kruttsterke tall, og aksjonærene responderer med å sende aksjen opp fra start.

Medistim melder om distribusjonsavtale i India og kan med det ta markedsandeler på størrelse av halvparten av USA. Aksjen klatrer.

Teco 2030 signerte i dag kontrakt med Wilhelmsen for sitt ballastvannsystem. Verdien er omtrent 1 million kroner. Aksjen faller fra start.

Polarcus meldte tirsdag morgen om lavere flåteutnyttelse i fjerde kvartal og hele 2020.

Saga Pure faller også fra start. Dagens aksjonærendringer viser at Ketil Skorstad har tatt gevinst i Spetalen-selskapet.

Atlantic Petroleum stiger nærmere 20 prosent, dog på lav omsetning. Det er ingen selskapsspesifikke nyheter som bidrar til oppgangen.

Huddlestock Fintech fortsetter oppgangen fra i går.