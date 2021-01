Karibisk kontrakt sender Prosafe til himmels på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet med nedgang tirsdag morgen, men hentet seg raskt inn igjen og ligger ved lunsjtider opp 0,10 prosent til 966,8 poeng.

Inkludert samtlige indekser på Oslo Børs har det så langt i løpet av dagen blitt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,2 milliarder kroner.

Oppgang

Prosafe melder i morgentimene at selskapet har inngått en kontrakt for «Safe Concordia» i Trinidad og Tobago.

Selskapet steg umiddelbart på meldingen, og var i en periode opp 50 prosent. Ved lunsjtider er aksjen opp 28,7 prosent.

Kontrakten omfatter bolig- og konstruksjonsstøtte i andre kvartal i år, skrev selskapet.

Huddlestock Fintech endte som en av børsens vinnere på årets første handelsdag mandag. Aksjen stiger videre tirsdag, og er ved lunsjtider opp 11,2 prosent på børsen.

KahootKAHOT stiger 9,0 prosent etter at selskapet tidligere på dagen meldte en markedsoppdatering for fjerde kvartal 2020.

Selskapet meldte kruttsterke tall, og aksjonærene responderer med å sende aksjen opp fra start.

Nedgang

Øystein Stray Spetalens Saga Pure faller 6,4 prosent ved lunsjtider etter at aksjonærlistene viste at Ketil Skorstad gjennom sitt selskap Tigerstaden har solgt seg kraftig ned i Saga Pure. Skorstad har solgt 1,5 millioner aksjer, og har med det over halvert eierskapet i selskapet til 1,25 millioner aksjer.

Selskapet er så langt børsens fjerde mest omsatte aksje tirsdag.

Teco 2030 signerte i dag kontrakt med Wilhelmsen for sitt ballastvannsystem. Verdien er omtrent én million kroner. Aksjen falt fra start, men har hentet seg noe inn. Aksjen ligger fortsatt ned 2,5 prosent.

Den svært volatile Norwegian-aksjen faller 5,3 prosent ved lunsjtider. Aksjen har sett store bevegelser de siste ukene.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) stiger 2,1 prosent til 51,7 dollar fatet.

Det ble ingen avgjørelse i OPEC-møtet mandag. Det gjorde at oljeprisene falt markant etter stengetid på Oslo Børs mandag.

Flertallet av medlemmene var angivelig positive til å opprettholde produksjonskvotene fra januar til februar, men klarte ikke å snu Russland.