Rolig børsåpning før tirsdagens politiske thriller

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret på 12.695,33 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 30.251,25 poeng.

Investorenes øyne vil tirsdag være rettet mot omvalget til Georgias to seter i Senatet.

«Valget får mye oppmerksomhet fordi det kan gi Demokratene såkalt «government trifecta», nemlig presidentembetet og majoritet i begge de lovgivende kamrene. Det krever imidlertid at Demokratene vinner begge setene», skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i tirsdagens morgenrapport.

Skulle Demokratene ta begge setene, vil påtroppende president Joe Biden kunne dra fordel av flertall i begge kamre.

«Det øker sjansene for en mer omfattende finanspolitisk krisepakke på kort sikt, men markedet vil måtte balansere dette opp mot høyere sannsynlighet for økte skatter og strengere konkurranselovgivning på lengre sikt», avslutter Østnor.