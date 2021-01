Sterk krone, svak dollar

Dollaren lå tirsdag ettermiddag på 8,52 kroner, som er helt i den sterke enden for kronen det siste året. Vi må tilbake til 2018 for å finne perioder der mindre enn 8,50 kroner dollaren var vanlig.

Det gjenspeiler håp om normalisering, som kronen er svært følsom for. Og det gjenspeiler en generell skepsis til den amerikanske valutaen. En euro kostet 1,23 dollar, og er nær det høyeste nivået på flere år.

Rallyet i risikoaktiva er bygget på to fundamenter, påpeker valutastrateg Kit Juckes i Société Générale.

Den ene er forventningene om at vaksiner vil tillate at den økonomiske aktiviteten vender tilbake til normalen i løpet av året. Den andre er at Federal Reserve vil garantere for oppsving i økonomien gjennom en svært ekspansiv pengepolitikk.

«Begge disse fundamentene vil bli testet, vaksinen av hvordan viruset utvikler seg og tilliten til Fed av bekymring for inflasjon,» skriver Juckes.

«Uavhengig av perioder med nervøsitet kan Fed holde kursen lenge nok til å holde dollarens nedadgående trend intakt, særlig dersom politisk krangling, enten om seter i Senatet eller om selve presidentvalget, fortsetter å forsinke den finanspolitiske responsen på pandemien i USA. Det er nok til å ha et bearish syn på dollaren som kjerne.»