Oslo Børs stenger ned – Kahoot og Prosafe ble børsvinnere

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet med nedgang tirsdag på omtrent 0,3 prosent, men hentet seg fort inn igjen til en tilsvarende oppgang – før den nok en gang falt, på det meste med 0,4 prosent.

Ved stengetid flatet imidlertid børsen ut, og endte ned 0,2 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje skjøt fart i timen før stengetid på Oslo Børs, og ligger opp omtrent 4,6 prosent til 52,92 dollar fatet.

Prisstigningen kom umiddelbart etter at de dominerende Opec-partnerne Russland og Saudi-Arabia kom til enighet om å videreføre nåværende produksjonskutt i februar. Enigheten kommer noe på overtid, etter at partene ikke ble enige under mandagens møte.

Oppgang

KahootKAHOT endte som en av børsens mest omsatte aksjer, og steg 10,8 prosent etter at selskapet presenterte en markedsoppdatering tidligere på dagen.

I oppdateringen kom det frem at selskapet økte inntektene i fjerde kvartal på omtrent 240 prosent mot samme periode året før. Ifølge selskapet endte Kahoot opp med fakturerte inntekter for 17,5 millioner dollar i kvartalet.

Prosafe meldte i morgentimene at selskapet har inngått en kontrakt for «Safe Concordia» i Trinidad og Tobago. Selskapet steg umiddelbart på meldingen, og var i en periode opp 50 prosent. Ved stengetid endte aksjen opp 43,7 prosent.

Kongsberg Automotive endte på sin side opp 10,1 prosent etter en jevn oppgang gjennom dagen.

LPG-aksjene BW LPG og Avance Gas endte opp henholdsvis 5,0 prosent og 7,8 prosent.

Nedgang

Den volatile Norwegian-aksjen falt mest i løpet av dagen og endte ned 15,3 prosent. Aksjen har sett store bevegelser de siste ukene.

Øystein Stray Spetalens Saga Pure falt 10,2 prosent ved stengetid etter at aksjonærlistene viste at Ketil Skorstad gjennom sitt selskap Tigerstaden har solgt seg kraftig ned i Saga Pure. Skorstad har solgt 1,5 millioner aksjer, og har med det over halvert eierskapet i selskapet til 1,25 millioner aksjer.