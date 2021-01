2021 startet med røde tall for New York-børsen, da de tre ledende indeksene stengte ned mandag. Etter at tirsdagen åpnet rolig, har indeksene hentet inn noe av gårsdagens tap.

Litt før klokken halv åtte er utviklingen slik:

Dow Jones stiger 0,46 prosent til 30.361,52 poeng.

S&P 500 er opp 0,47 prosent til 3.718,20 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite legger på seg 0,55 prosent til 12.767,76 poeng.

Særlig energiaksjene ligger godt an tirsdag, med Chevron som topper vinnerlisten i Dow Jones-indeksen, med en oppgang på 5,08 prosent. Dette etter at det meldes om enighet mellom OPEC og Russland for en oljeproduksjonsplan. Det skriver CNBC.

Det er imidlertid omvalget om Georgias to seter i senatet, som engasjerer de fleste tirsdag. Utfallet av valget kan ha viktige implikasjoner for hvilken grad den påtroppende presidenten kan gjennomføre politikken han ønsker. Dersom Demokratene vinner de to setene, vil partiet ha kontroll over begge kamrene i den amerikanske kongressen, hvilket skaper større spillerom for Biden.

Ifølge nettstedet 538 leder foreløpig de to demokratiske kandidatene med rundt 2 prosentpoeng hver.