De ledende indeksene på Wall Street stengte i grønt mandag, etter å ha åpnet året med nedgang. Fokuset er rettet mot skjebnevalget i Georgia, der to seter i senatet er i spill.

Dow Jones stengte opp 0,55 prosent til 30.391,60 poeng.

S&P 500 steg 0,71 prosent til 3.726,86 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite la på seg 0,95 prosent til 12.818,96 poeng.

Energivekst

Energiaksjene gjorde det godt på New York-børsen tirsdag. Dette etter at rapporter fra flere internasjonale medier tyder på enighet i OPEC-samarbeidet om planlagt produksjonsvolum. Dersom det er sannhet i rapportene, vil det tilføres mindre olje enn planlagt til markedet – hvilket støtter opp om oljeprisen – og sender energiaksjene oppover. Ifølge CNBC steg energiaksjer 6,9 prosent.

Chevron-aksjen stengte opp 2,7 prosent, og stengte til andreplass i Dow-indeksen. Oljegiganten ble slått av Boeing, som stengte opp 4,4 prosent.

Skjebnevalg

Fokuset i USA er i stor grad rettet mot omvalget i Georgia, der to seter i senatet er i spill. Utfallet av valget kan ha dramatiske konsekvenser for den påtroppende presidentens mulighet til å gjennomføre politikken han ønsker. Dersom demokratene sikrer de to setene, vil de ha kontroll over begge kamrene i det amerikanske senatet. Nettstedet 538 holder en ledelse til de to demokratiske kandidatene på rundt 2 prosentpoeng hver.

Det spekuleres i om demokratene vil styrke de pengepolitiske tiltakene for å sikre bedring som følge av coronapandemien. Dog peker en rekke analytikere på at et såkalt «blue sweep» (der demokratene får full kontroll over kongressen), vil kunne føre til høyere skatter og regulatoriske tiltak.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 6,7 prosent til 25,17.

Gullprisen steg 0,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.952,20 dollar.

Nordsjøoljen steg 5,0 prosent til 53,62 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,090 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,121 prosent.

10-års renten steg 3,2 basispunkter til 0,949 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,6 basispunkter til 1,696 prosent.