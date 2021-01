Wall Street hentet seg inn tirsdag etter å ha startet året i rødt. Fokuset er rettet mot valget i Georgia, der det skal stemmes over to seter i senatet. Energiaksjene fikk også ett løft, etter rapporter om enighet om produksjonsvolum for OPEC.

Frontline steg 2,0 prosent til 6,53 dollar, mens den steg 0,7 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en oppgang på 2,1 prosent til 17,23 dollar. Til sammenligning steg aksjen 1,5 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte opp 1,7 prosent til 4,86 dollar, mens den steg 0,6 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG steg 7,2 prosent til 9,33 dollar på Wall Street, mot en oppgang på 4,6 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte opp 11,1 prosent til 0,90 dollar, mot en oppgang på 0,6 prosent på Oslo Børs.

I Canada steg Questerre Energy 2,4 prosent til 0,22 canadiske dollar, mens den falt 3,0 prosent på Oslo Børs.