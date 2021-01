Negativ utvikling på de asiatiske børsene

I Japan synker Nikkei 0,27 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,39 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes marginale 0,071 prosent, og CSI 300 er opp 0,043 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,45 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen tilbake 0,030 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,12 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,14 prosent.

Teknologi i fokus

Investorenes fokus var onsdag rettet mot teknologisektoren i Kina, spesielt på gigantene Tencent og Alibaba, etter at president Donald Trump signerte en ordre om å forby transaksjoner med åtte kinesiske programvare-applikasjoner.

Ordren inkluderer blant annet WeChat Pay og Ant Groups Alipay, og den skal først tre i kraft etter at Trump forlater det ovale kontor.

Trumps ordre virker uansett ikke å ha satt en støkk i de store teknologiselskapene. Tencent-aksjen er opp 1,54 prosent og Alibaba-aksjen stiger 3,14 prosent.

Energi og makro

Regionale energiaksjer i Asia avanserer i onsdagens handel etter at Saudi Arabia gikk med på frivillige produksjonskutt i februar og mars. Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,67 prosent til 53,86 dollar.

En privat undersøkelse viser at aktiviteten i den kinesiske service-sektoren ekspanderte i et lavere tempo i desember, med en PMI på 56,3 mot novembers 57,8. Over 50 representerer vekst.

Dollarindeksen fortsetter å holde seg under 90 og er onsdag på 89.581.