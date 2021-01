Rentetoget går

Onsdag ettermiddag så det ut som demokratene vant begge de to setene i Senatet i Georgia. Gjennom dagen slo dette ut i både aksjemarkedet, dollarkursen og statsrentene.

Sykliske aksjer styrket seg på tro på økte stimulansetiltak, mens teknologiaksjene falt. Noe av årsaken kan være at demokratene til nå har vært langt tøffere i tonen overfor de store digital-gigantene, og kan tenkes å ta i bruk sterke konkurransepolitiske virkemidler for å ta ned markedsdominansen til flere av de største nett- og teknologiselskapene.

Med utsikter til økt finanspolitisk stimulans, stiger både det forventede statlige lånebehovet og inflasjonsforventningene. Ifølge Bloomberg venter obligasjonshandlere at inflasjonen vil ligge over 2 prosent årlig det kommende tiåret. Onsdag nådde tiårige amerikanske statsrenter 1 prosent for første gang siden 2018.

Det stopper neppe her, tror sjeføkonom Vishnu Varathan i Mizuho Bank:

«Jeg tror tiårig Treasury yield stiger til 1,5 til 2,0 prosent på kort tid hvis mer og mer usikkerhet legges bak oss», sier han til Bloomberg.

Dollaren svekket seg videre, men kanskje noe mindre enn ventet. Uansett bidro det til at kursen på det svakeste var nede i 8,39 mot kroner. Kronen styrket seg også med over 0,3 prosent mot euroen.