Teknologiaksjene straffes på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,0 prosent og står i 12.687,72 poeng mens Dow Jones står i 30.336,06 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,3 prosent til 3.714,07 poeng.

På taperlisten finner vi Facebook og Microsoft som faller henholdsvis 3,2 prosent og 2,0 prosent.

Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, skriver i en oppdatering at en seier til Demokratene i større grad vil muliggjøre gjennomføring av en økning i den direkte finanspolitiske støtten til husholdninger og småbedrifter, samt støtte til delstater og kommuner.

Han mener en demokratisk seier kan gi større rom for å gjennomføre endringer i den økonomiske politikken, eksempelvis skatteøkninger og betydelige investeringer i amerikansk infrastruktur, grønn energi/teknologi og forskning/utvikling relatert til bekjempelse av klimaendringer.

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA gikk i desember tilbake med hele 123.000, viser tall fra ADP. Ifølge TDN Direkt var det ventet en sysselsettingsvekst på 88.000. ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.