Ny rekordnotering for Kahoot

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,2 prosent før den sluttet på 975,86 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 6,4 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 53,93 dollar, opp 0,8 prosent. Oljeprisen skjøt fart tirsdag kveld etter at Opec+ ble enige. En del av avtalen er at Saudi-Arabia har gått med på å gjøre ytterligere produksjonskutt på en million fat pr. dag i februar og mars.

Equinor-aksjen gikk opp 2,8 prosent og sluttet på 150,70 kroner mens Aker BP klatret 4,2 prosent til 228,10 kroner.

Både DNB Markets og Arctic Securities oppjusterer sine kursmål på Kahoot-aksjen. Arctic Securities jekker opp kursmålet fra 85 til 160 kroner mens DNB Markets oppjusterer kursmålet fra 98 til 120 kroner.

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic viser til en markedsoppdateringen fra Kahoot tirsdag hvor ledelsen i selskapet venter en økning i inntektene på omtrent 50 prosent i fjerde kvartal. Meglerhuset tror selskapet vil se en sterk organisk vekst i løpet av de kommende månedene. Aksjen gikk opp 7,6 prosent og sluttet på rekordhøye 116,20 kroner. Intradagrekorden er nå på 122,80 kroner.

DNB Markets har tatt opp dekning på Cadeler , noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 38 kroner. Selskapet, tidligere kjent som Swire Blue Ocean, ble notert på Oslo Børs i slutten av november.

«Med ren eksponering for vindturbin-installasjonsmarkedet offshore, tror vi Cadeler ligger godt plassert for å dra nytte av vekst og teknologisk utvikling i markedet», skriver meglerhuset i analysen. Aksjen hoppet 22,8 prosent til 29,80 kroner.

Sjømatselskapet Atlantic Sapphire klatret 9,2 prosent til 136,5 kroner etter at det rapporterte et slaktevoum på 166 tonn i USA og 341 tonn i Danmark i fjerde kvartal. Selskapet har søkt om registrering på det amerikanske markedet OTCQX i første kvartal 2021.

Fintech-selskapet Huddlestock endte uforandret på 5,50 kroner. Selskapet har holdt en investorpresentasjon og kan melde om flere mulige klienter som er ventet å signere partnerskap.