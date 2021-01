Valgdramaet i USA smittet over på Wall Street

Onsdag kveld ble markedet preget av støy i USA, noe som smittet over på Wall Street. Tidligere på dagen steg indeksene jevnt og trutt, før det ble volatilt de siste timene.

Kongressbygningen ble stengt ned etter meldinger om at folk har tatt seg inn i bygningen. På utsiden var det sammenstøt mellom politi og Trump-tilhengere. En kvinne er i kritisk tilstand etter å ha blitt skutt i brystet på Kongressens område, ifølge to anonyme kilder til CNN.

VIDEO: Her tvinger Trump-supportere seg inn i Kongressen: (Artikkelen fortsetter under videoen)

Tusenvis av personer møtte opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valgresultatet. Under en tale foran Det hvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valgnederlag.

«Mike Pence hadde ikke mot til å gjøre det som burde vært gjort for å beskytte USA og vår grunnlov, å gi statene en sjanse til å sertifisere et korrigert sett med fakta, ikke de falske eller unøyaktige som de ble bedt om å sertifisere tidligere. USA krever sannheten!», skriver Trump på Twitter.

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA gikk i desember tilbake med hele 123.000, viser tall fra ADP. Ifølge TDN Direkt var det ventet en sysselsettingsvekst på 88.000.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 1,44 prosent til 30.829,4 og er med det opp 0,7 prosent i år.

23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Caterpillar, verdens største produsent var bygge- og anleggsmaskiner endte som dagens vinner etter at aksjen spratt opp 5,7 prosent. Analytiker i Baird oppjusterte kursmålet til 220 dollar, og venter lysere fremtid i vente etter at økonomien tar seg opp igjen.

Kjente selskaper som Microsoft og Boeing falt henholdsvis 2,6 og 0,3 prosent.

Apple endte som dagens taper etter en nedgang på 3,3 prosent.

Analytikerne er uenige

S&P 500 endte opp 0,57 prosent til 3.748,1. Det vil si at indeksen er ned 0,21 prosent siden nyttår.

Zions Bancorp toppet listen med et hopp på 11,2 prosent.

På toppen av taperlisten var Nvidia etter et fall på 5,9 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,61 prosent til 12.740,8. Indeksen har dermed falt 1,1 prosent hittil i år.

Facebook falt 2,8 prosent, mens Apple stengte ned 3,3 prosent og Amazon falt 2,5 prosent.

Netflix var ned 3,9 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 1,0 prosent og Tesla steg 2,8 prosent.

Analytiker Adam Jonas i Morgan Stanley oppjusterte onsdag kursmålet på Tesla-aksjen til 810 dollar, fra tidligere 540 dollar. Ikke like positiv er Brian Johnson, analytiker i Barclays. Han har et kursmål på 230 dollar og peker en høy prisingen.

«Når aksjene omsettes for 15 ganger EV/salg, handles Tesla-aksjen godt over multiplene til de nyere elbil-produsentene, og i enda større grad over multiplene til eldre bilprodusenter», forklarer Johnson.

Tesla-aksjen stiger 4,8 prosent til 770 dollar onsdag. Det vil si at Jonas ser en oppside på 5,2 prosent, mens Johnson spår aksjen ned 70,1 prosent

Dagens vinner ble Urban One etter en oppgang på 102,1 prosent.

Høyest på taperlisten var Imara, som stupte 38,0 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 1,9 prosent til 25,8.

Gullprisen var ned 1,8 prosent og en unse gikk for 1.919,5 dollar.

Nordsjøoljen var opp 1,7 prosent etter at oljelagertallene overrasket markedet.

3-måneders renten steg 1,1 basispunkter til 0,095 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 2,4 basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten steg 7,3 basispunkter til 1,030 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 9,5 basispunkter til 1,805 prosent.