Oslo Børs skyter opp fra start

Oslo Børs åpner opp torsdag.

20 minutter etter børsen åpnet står hovedindeksen opp 0,48 prosent til 980,53 poeng. Det er hittil omsatt aksjer for 800 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen handles i skrivende stund 1 prosent opp til 54,65 dollar. WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 51,09 dollar. Brent-oljen ble handlet for 53,78 dollar da børsen stengte i går.

OPEC+ kunngjorde i går at medlemmene ville holde produksjonen stort sett jevn, og Saudi-Arabia avslørte senere frivillige kutt på 1 million ekstra fat per dag fra produksjonsnivået i januar i både februar og mars.

Analytikere i Reuters viser at det er en bred forventning om at brent i gjennomsnitt vil ligge så vidt over 50 dollar per fat i 2021. Det meldte PVM Oil Associates onsdag.

Til tross for at prisene steg i går, er det flere bearish-analytikere å se på den overraskende saudiske produksjonskutten for det den var: En indikator på fortsatt svekket etterspørsel.

Goldman Sachs ser oljeprisen til robuste 65 dollar per fat innen utgangen av året, og anbefaler brent-handel i desember 2021.

Bevegelser

Tomra faller etter fersk analyse fra Arctic Securities. Meglerhuset mener aksjen er betydelig overpriset.

Norwegian leverte torsdag morgen trafikktall for desember. Julereisene hjalp ikke på statistikken, men aksjen stiger tross stygge tall.

Pexip la frem markedsoppdatering torsdag og kunne vise til årlig oppgang på 73 prosent i repeterende abonnementsinntekter.

Ifølge Pareto Securities er dette 8 prosent bedre enn hva meglerhuset hadde i sine prognoser.

«Oppdateringen reflekterer at selskapets vekstmomentum ble beholdt i fjerde kvartal, og at rapporterte tall støtter vårt syn på investeringscaset», skriver Pareto.

Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmålet som ligger på 105 kroner Pexip-aksjen.

Etter stengetid på Oslo Børs onsdag rapporterte Salmar et slaktevolum på 43.600 tonn for fjerde kvartal 2020. Slaktevolumet er fem prosent lavere enn tidligere guidet, ifølge Pareto Securities. Meglerhuset mener det er sannsynlig at volumer flyttet til 2021 er deler av årsaken til de lavere volumene.

«De lavere volumene vil redusere vårt estimat for driftsresultat i fjerde kvartal med fem prosent til 788 millioner kroner», skriver Pareto.

Ferske aksjonærlister viser at Tore Aksel Voldberg har tatt gevinst i Thin Film Elecontrics . Aksjen fortsetter imidlertid opp torsdag.

Børsnykommer Meltwater MWTR stiger mest i åpningen. Røkkes Aker Offshore Wind klatrer også fra start. Det er ingen selskapsspesifikke nyheter som bidrar til oppgangen.