Grønn trio viser vei på sprek børs

Etter oppgang fra start har stemningen på Oslo Børs steget ytterligere torsdag.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 984,34, tilsvarende en oppgang på 0,9 prosent i dagens handel. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 2.980 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet i kjølvannet av gårsdagens dramatiske scener fra USA, der Trump-tilhengere stormet kongressbygningen og minst fire ble drept i tumultene som oppsto. Etterhvert fikk Kongressen samlet seg igjen og godkjent Joe Bidens valgseier.

Investorene velger å fokusere på at Demokratene ser ut til å vinne begge Georgias seter og overta kontrollen også over Senatet.

Tyske DAX stiger 0,6 prosent, franske CAC 40 0,5 prosent, mens britiske FTSE 100 går tilbake 0,4 prosent.

Futureshandelen peker mot oppgang fra start på Wall Street etter at to av tre nøkkelindekser steg og Dow Jones satte ny rekord i går.

Oljeprisen stiger

Oljeprisene trekker oppover etter at Saudi-Arabias overraskende produksjonskutt tidligere denne uken. Analytikere ser nå for seg et tilbudsunderskudd i første kvartal, og DNB-analytiker Helge André Martinsen gjorde det klart at han ville jekke opp sine Brent-prognoser.

Goldman Sachs ser nå Brent-oljen i robuste 65 dollar fatet innen utgangen av året.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger 0,4 prosent til 54,52 dollar fatet, noe som er opp fra rundt 53,80 dollar da børsen stengte i går. WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 51,09 dollar.

På Oslo Børs stiger Equinor én prosent til 152,25 kroner, mens Aker BP – der 231 ansatte har gått til gruppesøksmål – avanserer 0,4 prosent til 229 kroner.

Grønt momentum

Vi merker oss at Nel stiger over seks prosent til 31,62 kroner på dagens klart høyeste volum, uten selskapsspesifikke nyheter. Men 10,7 prosent oppgang til 18,04 kroner for REC Silicon og 4,2 prosent oppgang til 382,80 kroner for Scatec Solar forteller oss om et grønt momentum.

Både REC Silicon og Scatec Solar er inne blant de fem mest omsatte aksjene så langt.

En grønn aksje som går i motsatt retning er Tomra, som faller over tre prosent til 398,50 kroner etter en fersk analyse fra Arctic Securities som mener aksjen er betydelig overpriset.

Kahoot! korrigerer ned 0,9 prosent til 115,20 kroner etter gårsdagens rekordnotering.

Norwegian utmerker seg positivt etter torsdagens trafikktall for desember. Julereisene hjalp ikke på statistikken, men aksjen letter 9,3 prosent til 17,79 kroner til tross for stygge tall.

Pexip kunne torsdag vise til 73 prosent årlig vekst i repeterende abonnementsinntekter, og belønnes av markedet med en oppgang på 5,6 prosent til 76,95 kroner.

Stiger i debuten

Vinnerlisten toppes av Awilco Drilling på pluss 13,7 prosent til 5,24 kroner.

Hexagon Purus og Awilco LNG stiger begge 12-13 prosent, mens Okea trekker opp drøye ti prosent etter at innsidere har vært på farten.

Vi tar også med at Meltwater debuterer med 8,7 prosent oppgang til 66 kroner. Aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets lanserer i vårt børsintervju torsdag programvareselskapet som en mangedoblingskandidat.

Kjendiser selger

Høyt på taperlisten finner vi Saga Pure, som faller 11,6 prosent til 4,28 kroner etter at Ketil Skorstad og Harald Moræus Hansen har solgt seg ned, ifølge aksjonæroversikter.

Bare Black Sea Property faller mer, det vil si med 12,8 prosent til 4,10 kroner.

Nordic Unmanned går tilbake 9,5 prosent til 28,60 kroner etter at Øystein Stray Spetalen og Hermine Midelfart har tatt ned eksponeringen, ifølge aksjonæroversikter.