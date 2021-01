K-formet innhenting i høyrentemarkedet

De lange rentene fortsetter å stige i store deler av verden. I USA betaler tiårige statsobligasjoner nå 1,04 prosent, mer enn noen gang siden tidlig i mars i fjor og dobbelt så mye som for fem måneder siden. Tilsvarende i Storbritannia har økt fra 0,10 prosent den 6. august til 0,25 prosent i dag. Og i Japan har tallet beveget seg fra null til 0,04 prosent på to uker. Her i landet har endringene vært mer dramatiske, idet den tiårige renten har skutt opp fra 0,60 prosent sent i september til 0,89 prosent nå.

Dette kan virke som ubetydelige endringer, gitt at rentenivået fremdeles er ekstremt lavt. Utviklingen er imidlertid langt ifra hyggelig for høyt belånte bedrifter som er nødt til å refinansiere eller kanskje ta opp enda mer gjeld. Dersom renteutgiftene øker med 50–100 prosent, samtidig som myndighetenes coronarelaterte grep sender inntektene hodestups, trues mange selskapers overlevelsesevne.

At verden samlet sett er rekordhøyt belånt hjelper ikke. Investorene i kredittmarkedet er likevel i festhumør, og mange tror at coronakrisen snart vil være over. Følgelig er kredittpåslagene nesten tilbake til der de var, før viruset ble oppdaget i USA og Europa. Bank of Americas indeks for det gjennomsnittlige rentepåslaget for amerikansk høyrentegjeld var på tirsdag bare 3,92 prosentpoeng, mot 4,03 prosentpoeng én måned tidligere. Tilsvarende for eurodenominerte lån har sunket til bare 3,47 prosentpoeng og er dermed lavere enn noen gang siden den 26. februar i fjor.

Som i aksjemarkedet og realøkonomien, vil trenden med en K-formet innhenting trolig fortsette. I høyrentesegmentet innebærer dette blant annet at utstedere som drar særlig nytte av sentralbankenes monetære inflasjon, spesielt i råvaresektoren, typisk vil klare å betjene sine lån – men mange av de som rammes av nedstengninger, reiseforbud og portforbud vil bukke under.

Kombinasjonen av redusert produksjon og kraftig stimulans bidrar til at nær sagt alle råvareprisene har steget i det seneste året. Selv Brent-oljen, som lenge hang etter, er nå tilbake til nivået fra tidlig i februar i fjor. I praksis gjør dette at renteutgiftene og lånenes verdi faller, i forhold til produsentenes inntekter – i alle fall så lenge myndighetenes stimulans forhindrer enda større fall i etterspørselen. Av samme grunn har børsverdien av ArcelorMittal og andre råvareprodusenter skutt opp med nesten 50 prosent i det seneste året.

For øvrig publiserte S&P Global i denne uken resultatet av en ny spørreundersøkelse relatert til USAs høyrentemarked. Forvalterne og analytikerne som deltok venter at misligholdsraten i år vil stige fra 3,89 til 4,76 prosent, og deretter øke ytterligere i opptil ett år. I tillegg var ekspertene mest bekymret over utstedernes kredittkvalitet, tett fulgt av faren for flere coronarelaterte nedstengninger. Generelt tror de teknologi- og helsetjenesteobligasjoner vil gi størst avkastning i det nesten halvåret.